Съоснователят на Oracle Лари Елисън отне титлата "Най-богат човек в света" от Илон Мъск, след като акциите на софтуерната гигант скочиха с повече от 35% за броени минути търговия.

81-годишният Елисън, който е близък приятел на Мъск и бивш член на борда на Tesla, вече има състояние в размер на 393 милиарда долара според Bloomberg - с няколко милиарда повече от досегашния лидер.

Драматичната промяна в класациите дойде след впечатляващ финансов отчет на Oracle, подхранен от многомилиардни поръчки от клиенти в условията на ускоряващата се надпревара в областта на изкуствения интелект. Компанията обяви експлозивен растеж в своя облачен бизнес за тримесечието, завършило на 31 август, ревизирайки нагоре прогнозите си за приходи.

"AI променя всичко", заяви Елисън, отбелязвайки, че приходите от бази данни от Amazon, Google и Microsoft са нараснали с невероятните 1529% в първото тримесечие. Компанията обяви предстоящия дебют на услугата Oracle AI Database, която ще позволи на клиентите да използват различни големи езикови модели като Google Gemini, OpenAI ChatGPT и xAI Grok директно върху Oracle Database.

Wall Street Journal съобщи, че Oracle и OpenAI са подписали договор за облачни изчисления на стойност 300 милиарда долара - един от най-големите подобни контракти в историята.

За разлика от Елисън, състоянието на Мъск се колебаеше през последната година заради участието му в администрацията на Тръмп и ръководенето на звеното за съкращаване на разходите DOGE, което предизвика негативни реакции към Tesla. Акциите на електрическия автопроизводител са спаднали с 14% тази година.

Различните организации проследяват богатството по различен начин - Forbes все още класира Мъск като най-богат с 439 милиарда долара, докато Bloomberg го оценява на 385 милиарда. Разликата е в начина на оценяване на частните активи като SpaceX.

Мъск доминираше в класациите от началото на 2021 година, макар периодично да бъде изпреварван от фигури като Бернар Арно от LVMH и основателя на Amazon Джеф Безос.

Кой е Лари Елисън?

81-годишният Лари Елисън е натрупал състоянието си от разработката на софтуер още през 70-те години на миналия век. Той е съосновател на Oracle, като името на компанията идва първия ѝ договор - това е кодовото название на проект за изграждане на база данни за Централното разузнавателно управление на САЩ.

Oracle бързо се превръща в технологичен гигант, създаващ софтуер за компании от Fortune 500 по целия свят, а по-късно навлиза мощно и в областта на облачните изчисления. Това я позиционира добре и за AI ерата.

Елисън беше главен изпълнителен директор на Oracle в продължение на 37 години, а през 2014 г. премина на позицията главен технологичен директор. Той все още е председател на борда на директорите и притежава повече от 40% от компанията, която през 2020 г. премества седалището си от Силициевата долина в Остин, Тексас.

Елисън отдавна е близък до Републиканската партия и е приятел на президента Доналд Тръмп още от първия му мандат в Белия дом. Тъй като Тръмп многократно отлага спазването на януарското решение на Върховния съд да забрани TikTok, ако не бъде продаден, Oracle се очертава като основен купувач на популярното приложение за социални медии.

Елисън е близък и с израелския премиер Бенямин Нетаняху и е дарявалзначителни суми на израелската армия чрез нестопанската организация "Приятели на израелските сили за отбрана". През 2017 г. той направи най-голямото дарение за нея този момент - 16,6 млн. долара.