Акциите на Oracle отчетоха безпрецедентен ръст от близо 30% във вторник, след като компанията представи прогнози за бурен растеж на облачния си бизнес през следващите години, стимулиран от интеграцията на изкуствен интелект, пише Cinco Días.

На борсата в Германия книжата се покачиха с още 31% - най-голямото поскъпване на компанията от 1999 г. насам. Паралелно с това Oracle обяви, че стойността на сключените ѝ договори в този сегмент доближава 500 млрд. долара (около 455 млрд. евро).

Пазарната капитализация на дружеството достигна 678 млрд. долара в края на сесията във вторник. Ако възходът продължи, стойността може да премине границата от 800 млрд. долара, а състоянието на съоснователя Лари Елисън - който вече изпревари Марк Зукърбърг - се приближава до това на Илон Мъск. Така Елисън е само на крачка от титлата "най-богат човек в света".

Прогнозите на Oracle за бизнеса с облачни услуги са изключително агресивни. Компанията очаква приходи от 144 млрд. долара през 2030 г., спрямо под 20 млрд. долара през настоящата финансова година.

"Очакваме приходите от Oracle Cloud Infrastructure (OCI) да нараснат със 77% до 18 млрд. долара през тази година и след това да достигнат 32 млрд., 73 млрд., 114 млрд. и 144 млрд. долара в следващите четири години", заяви главният изпълнителен директор Сафра Кац.

Съществен принос за този скок имат новите стратегически партньорства. "През първото тримесечие подписахме четири многомилиардни договора с трима различни клиенти", посочи Кац. Това е довело до ръст на портфейла от договори с 359%, до 455 млрд. долара.

Ръководството очаква привличането на още няколко подобни клиента, което ще изведе показателя RPO (какви приходи ще реализира дадена компания) над половин трилион долара.

Сред новите партньорства се открояват OpenAI, xAI - компанията на Илон Мъск - и Meta. "Сключихме мащабни облачни договори с водещи AI компании и с още много други", каза Кац в разговор с анализатори и инвеститори след публикуването на резултатите.

Въпреки тези позитивни новини, финансовият отчет за първото тримесечие показва по-умерени резултати. Oracle отчита приходи от 14,9 млрд. долара - увеличение с 12%, но малко под пазарните очаквания. Печалбата на акция също се оказа по-ниска от прогнозираното - 1,47 долара.

Компанията също така продължава агресивно да разширява инфраструктурата си. Oracle изкупува значителни количества от най-ценните AI чипове - графични процесори (GPU) на Nvidia - и ги предоставя под наем чрез своя бизнес OCI.

По този начин тя се конкурира пряко с технологични гиганти като Amazon и Alphabet (Google). За да финансира тази експанзия в изграждането на центрове за данни, софтуерният концерн инвестира милиарди долари, съкращава служители и замразява увеличенията на заплати и бонуси през тази година.

Капиталовите разходи на Oracle ще нараснат значително - до 35 млрд. долара през 2026 г., при предишна прогноза от около 25 млрд. и спрямо 21 млрд. долара през миналата година.

"Приходите от MultiCloud бази данни на Amazon, Google и Microsoft скочиха с впечатляващите 1529% през първото тримесечие", подчертава успеха на стратегията Лари Елисън. Добавя че "очакваме този растеж да продължи всяко тримесечие през следващите години, докато предадем още 37 центъра за данни на тримата си партньори, като общият им брой ще достигне 71."

Компанията планира на форума Oracle AI World през следващия месец да представи нова услуга - Oracle AI Database. Чрез нея клиентите ще могат да използват предпочитан от тях голям езиков модел - включително Gemini на Google, ChatGPT на OpenAI или Grok на xAI - директно върху Oracle Database, което ще улесни достъпа и анализа на съществуващите им данни.