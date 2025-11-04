OpenAI подписа седемгодишна сделка на обща стойност 38 милиарда долара за закупуване на облачни услуги от Amazon.com - като тласък за засилване на амбициите си за изкуствен интелект след извършено преструктуриране - което даде на производителя на ChatGPT по-голяма оперативна и финансова свобода.

Споразумението ще даде на OpenAI достъп до стотици хиляди графични процесори на Nvidia за обучение и управление на нейните модели за изкуствен интелект, пише Reuters.

Сделката подчертава ненаситния апетит на индустрията за изкуствен интелект за изчислителна мощност, тъй като компаниите се надпреварват да изградят системи, които могат да съперничат или да надминат човешкия интелект.

Главният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман, заяви, че стартъпът е поел ангажимент да похарчи 1,4 трилиона долара за за разработване на 30 гигавата изчислителни ресурси - достатъчно, за да захранва приблизително 25 милиона домакинства в САЩ.

Акциите на Amazon достигнаха исторически връх в понеделник, като компанията се очаква да добави близо 140 милиарда долара към пазарната си стойност.

"Това е изключително важна сделка и силна подкрепа за изчислителните възможности на AWS за осигуряване на мащаба, необходим за поддръжка на OpenAI", каза анализаторът от PP Foresight Паоло Пескаторе.

Надеждни изчисления

Мащабирането на граничния ИИ изисква масивни и надеждни изчисления", каза Алтман. "Нашето партньорство с AWS укрепва широката изчислителна екосистема, която ще захранва тази следваща ера и ще донесе напреднал ИИ на всички."

OpenAI ще започне да използва Amazon Web Services незабавно, като целият планиран капацитет ще бъде пуснат в експлоатация до края на 2026 г. и ще има възможност за по-нататъшно разширяване през 2027 г. и след това.

Amazon планира да пусне стотици хиляди чипове, включително AI ускорителите GB200 и GB300 на Nvidia, в клъстери от данни, създадени за захранване на отговорите на ChatGPT и обучение на следващата вълна от модели на OpenAI, съобщиха компаниите.

Освен това, Amazon вече предлага OpenAI модели в Amazon Bedrock, който предлага множество AI модели за бизнеси, използващи AWS.

Мащабното преструктуриране на OpenAI я отдалечи още повече от нейните нестопански корени и премахна първото право на Microsoft да откаже предоставяне на изчислителни услуги в новото споразумение.

Както Reuters съобщи, OpenAI полага основите за първично публично предлагане, което може да оцени компанията на до 1 трилион долара.

Но нарастващите оценки на компаниите за изкуствен интелект и техните огромни ангажименти за разходи, които възлизат на над 1 трилион долара за OpenAI, породиха опасения, че бумът на изкуствения интелект се превръща в "балон".