Правителството упълномощи министъра на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов да подпише договорите за пътнически железопътни превози за следващите 12 години. Новият модел влиза в сила от 13 декември 2026 г. и за първи път допуска частен оператор да получава държавна субсидия за жп превози.

След проведена открита процедура страната беше разделена на 3 региона - западен, северен и южен. В Западния регион превозвач остава "БДЖ - Пътнически превози", а в Северния и Южния регион услугата ще се изпълнява от "Ивкони Експрес".

Това на практика означава, че БДЖ ще обслужва над 75% от пътническите превози в страната. Всички експресни, международни и нощни бързи влакове, включително направленията София - Варна и София - Бургас (около 17,7 млн. влаккилометра годишно), си остават в държавното дружество. На този фон частният оператор ще поеме под 3 милиона.

Министър Караджов съобщи също така, че до края на 2026 г. 813 служители на "БДЖ - Пътнически превози" ще преминат към "Ивкони Експрес". Все още не е ясно по какъв принцип ще бъдат определени конкретните железничари, но министърът увери, че те ще запазят длъжностите си, възнагражденията и социалните си придобивки.

Изборът на оператори на конкурентен принцип е условие по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Караджов припомни, че Европейската комисия е увеличила финансирането за нов подвижен състав до €734 милиона, като средствата са обвързани с реформата в сектора.

Държавната субсидия за периода възлиза на около €2,3 милиарда - €1,8 милиарда за БДЖ и малко над €511 милиона за "Ивкони Експрес". Печалбата на операторите е ограничена до 3,57%, а новите влакове, закупени с публични средства, ще се ползват безвъзмездно.

Така след изтичане на договорите ще бъдат върнати на държавата.