От средата на декември 2026 г. за срок от 12 години частната "Ивкони Експрес" ще поеме 25% от жп превозите в страната. Това стана ясно от изказване на транспортния министър в оставка Йордан Караджов в предаването "Лице в лице" по bTV. Останалите около 75% ще бъдат изпълнявани както и до сега от държавната "БДЖ-Пътнически превози".
В изпълнение на поетите ангажименти на България по Плана за а възстановяване и устойчивост държавата трябваше да допусне частни компании в пътническите жп превози. Така според трите основни жп центъра - София, Пловдив и Горна Оряховица - страната бе разделена условно на три части - Западен, Южен и Северен регион.
В изпълнение на този план през лятото министерството обяви процедура за възлагане на трите, като освен държавната "БДЖ-Пътнически превози" участва само една от частните компании с лиценз за изпълняване на пътнически жп превози. "Ивкони Експрес", част от транспортната група на "Юнион Ивкони", е подала оферта за Северен и Южен регион, докато държавната и за трите.
При отварянето на офертите през ноември стана ясно, че "БДЖ-Пътнически превози" предлага цена за засубсидия за влаккилометър и за трите региона в размер на 8,99 евро. Частният превозвач "Ивкони експрес" от своя страна предложи цена за субсидия на влаккилометър от 7,63 евро.
От участието на Караджов по bTV става ясно още, че вчера е разписал решение, с което се определят изпълнителите по трите обособени позиции за пътнически жп превози. Така частната поема Северен и Южен, а държавната - Западен. Процентното разпределение от всички превози в страната е съответно 25% и 75%.
Договорите влизат в сила от 13 декември 2026 г. и са за срок от 12 години. Още при отварянето на офертите през ноември впечатление направи, че останалите две частни компании с лиценз не са подали такива. А това са пловдивската транспортна и строителна група ПИМК през дружеството за пътнически превози "ПИМК Рейл експрес", както и старозагорската "Рейлимпекс" на Младен Добрев. Това означава, че изначалният замисъл за голяма частна конкуренция в пътническите жп превози на този етап няма да се случи напълно.
Според министъра в оставка Европейската комисия и Министерството на транспорта ще продължат либерализацията на пътническите железопътни превози с цел повече конкуренция, като нов закон за обществения транспорт предвижда национална транспортна схема и интегрирани връзки между всички видове транспорт, с приоритет за железниците. Част от реформата е и въвеждането на изцяло електронен билет чрез мобилен телефон, какъвто вариант има и в момента.
Междувременно кабинетът в оставка одобри 40 млн. лв. възмездна финансова помощ за "БДЖ - Пътнически превози", която дружеството трябва да възстанови до 30 септември 2026 г.