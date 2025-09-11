Черногорският държавен оператор за железопътна инфраструктура (ZICG) планира да електрифицира 25-километрова железопътна линия, свързваща столицата Подгорица с албанската граница. Това е проект, свързан с мащабна инвестиция и за който не се изисква оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съобщават от Агенцията за опазване на околната среда на страната (EPA), пише SeeNews.

Според проектните документи, публикувани на уебсайта на EPA, проектът ще приведе железопътния участък в съответствие със стандартите на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). През декември черногорското правителство одобри проектосписък с 13 приоритетни проекта за транспортна инфраструктура на стойност 6 милиарда евро - с цел постигане на окончателните показатели от преговорите за присъединяване на страната към Европейския съюз по Глава 21, която обхваща политиката на TEN-T в областите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката.

Списъкът включваше реконструкция на железопътната линия, свързваща Подгорица с албанската граница, на стойност 70 милиона евро. Железопътната линия Подгорица-Тузи-албанската граница е построена през 1986 г. за превоз на пътници и стоки. Въпреки това, от откриването си тя се използва само за превоз на стоки, като през последните 10 години са превозвани до 300 000 бруто тона стоки годишно.

Участъкът е еднорелсов, неелектрифициран и е проектиран за максимална скорост от 100 км/ч. Въпреки това, според проектните документи, в момента е в лошо състояние на много места, като допустимата експлоатационна скорост е ограничена до само 30 км/ч в някои участъци. Участъкът е част от 144-километровата железопътна линия, свързваща Подгорица с албанската столица Тирана и пристанищния град Вльора.

Черногорско-албанската железопътна линия представлява Маршрут 2 от средиземноморския коридор на основната мрежа TEN-T, разширен до Западните Балкани. Чрез Подгорица тя е свързана с Маршрут 4, който се простира на 168 км на черногорска територия - от адриатическото пристанище Бар през Подгорица до Върбница на границата със Сърбия.

Средиземноморският коридор се простира между югозападния средиземноморски регион на Испания и украинската граница с Унгария, следвайки бреговете на Испания и Франция и пресичайки Алпите на изток през Италия, Словения и Хърватия и продължавайки през Унгария до източната ѝ граница с Украйна.