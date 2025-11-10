Черногорското Министерство на туризма се оказа без средства да плати €18 хиляди евро за свързването на новопостроен ски лифт към електрическата мрежа. На фона на това, за изграждането на ски центъра "Хайла-Щедим" вече са инвестирани близо €20 милиона.

Заради липсата на средства, ведомството е предложило разходът да бъде поет от Министерството на благоустройството, става ясно от информацията, публикувана от правителството.

Самото изграждане на ски курорта струва €9 милиона, а прилежащите съоръжения и дейности - пътна инфраструктура, писти и оборудване, се оценяват на още €11 милиона. Единственото, което все още спира обекта да заработи, е плащането на 17 990,81 евро към Черногорската електроразпределителна система (CEDIS) за включването на 6-местния въжен лифт.

Съгласно договора между Министерството на туризма и CEDIS, плащането трябва да се извърши в рамките на 15 дни от подписването. Без него обаче лифтът не може да бъде присъединен към мрежата - и следователно не може да функционира.

Туризъм и благоустройство в прехвърляне на сметката

Ведомството на туризма признава, че в бюджетната му програма не са предвидени средства за това плащане. Затова предлага разходът да бъде поет от Министерството на благоустройството, "предвид факта, че изграждането на целия проект се финансира чрез капиталовия бюджет, подпрограма "Подобряване на туристическото предлагане"", се посочва в правителственото съобщение.

Изграждането на ски центъра започва като многогодишен проект през далечната 2019-а и включва пътна инфраструктура, базова станция, електропреносна, хидротехническа и телекомуникационна инфраструктура, писти, както и закупуване на машини и съоръжения.

Инвеститор е Министерството на туризма, а изпълнението се осъществява от Министерството на благоустройството, което се явява и възложител на всички строителни дейности.

Договорът с изпълнителя "Strucon" за проектиране и изграждане на шестместния прибиращ се лифт на стойност €8 999 375 е подписан на 1 юли 2019 г. Оборудването е доставено от швейцарската фирма Bartholet.

Последната спънка

На 12 септември тази година Министерството на туризма е изпратило официално искане до CEDIS за сключване на договор за изграждане на свързваща инфраструктура. Дружеството е върнало проект на договор, в който е посочена и въпросната такса за присъединяване - условие без което лифтът не може да бъде пуснат в експлоатация.

Така, след години на инвестиции, поръчки и строителство, бъдещият черногорски ски курорт остава без ток - поне докато държавните институции не решат кой да плати последната, символична за мащаба на проекта, сметка.