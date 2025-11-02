Актуални данни на Европейската асоциация на туроператорите показват, че 5 от 10 туристи, които са свикнали да ходят на ски през зимата, този сезон може и да се откажат. Причините са ясни - инфлация и нарастващи разходи за живот. На този фон туристическите агенции в България очакват силен зимен сезон, като най-много туристи се очакват в Банско и Боровец.

В Откроява се и една нова тенденция - избор на различни от обичайните, по-финансово достъпни европейски дестинации за ски. Те предлагат както добро качество, така и по-ниски цени, макар да не са много комерсиални и често да са подценявани. Следва Топ 5.

1. Вогел, Словения - за най-доброто каране извън пистите

Планинските курорт Вогел предлага прекрасна гледка към красивото езеро Бохин в националния парк Триглав. Разполага само с 16 км ски писти, но предлага многобройни възможности за изследване на извънпистови маршрути. С височина до 1800 м той е един от най-високите курорти в страната и обикновено гарантира добър сняг до април. Дневната ски карта струва 35-40 евро, а шестдневна карта излиза около 155 евро.

Източник: iStock

2. Ясна, Словакия - за търсачите на адреналин

Най-големият курорт в Словакия разполага с 50 км писти. Но истинската привлекателност е в маршрутите за извънпистово каране, които преминават от двете страни на планината Чопок - има по нещо за всеки търсач на адреналин. Той е малко по-скъп от другите курорти в тази класация, но е предпочитан от професионалистите. Ясна дори е бил домакин на квалификации за състезанията по фрирайд. Дневна ски карта струва 49 евро и 59 в пиковия сезон, шестдневна карта струва 265 евро и 319 евро в разгара на сезона.

Източник: iStock

3. Яхорина, Босна и Херцеговина

Ако искате да карате ски като спортист, посетете Яхорина. Курортът е домакин на състезанията по ски алпийски дисциплини за жени на Зимните олимпийски игри в Сараево през 1984 г. Затворен е през 90-те години на миналия век, тъй като регионът е погълнат от конфликт, но след края на войната непрестанно се подобрява. Само през миналия сезон са построени три нови лифта. Дневна ски карта струва 36 евро, а седмична - 166 евро.

4. Пояна Брашов, Румъния - Трансилванска приказка

Най-популярният ски курорт в Румъния е разположен дълбоко в сърцето на Карпатите в Трансилвания, заобиколен от гъсти иглолистни гори и високи върхове. Ако се уморите от карането на ски по пистите от 24,5 км, разгледайте близкия замък Бран - готическата крепост, вдъхновила "Дракула" на Брам Стокър. Дневната ски карта струва 30 евро, а седмичната - 130 евро.

Източник: Facebook / My Borovets

5. Боровец, България

Приютен сред вековните борови гори на Рила, на 1300 метра надморска височина, българският планински курорт Боровец посреща любители на зимните спортове и планината още от края на 19 век. Повечето от 29 -те писти са широки и открити, така че са най-подходящи за начинаещи и средно напреднали скиори. Сезонът продължава от декември до април. Боровец предлага многобройни възможности за настаняване - от луксозни хотели до уютни хижи. Заведенията са не по-малко и от всякакъв тип. Средна цена за следобедна ски карта (от 12 до 16:30) е около 35 евро. Еднодневната е около 50 евро.