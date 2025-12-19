Лидерите на ЕС постигнаха споразумение за отпускане на заем от 90 млрд. евро за Украйна, който ще бъде набран на финансовите пазари срещу общия бюджет на съюза, след като планът за използване на замразени руски държавни активи се провали, предава Financial Times. Финансовата договореност е ключов спасителен пояс за Киев и идва на фона на стремежа на Европа да отстоява роля в доминираните от САЩ преговори за край на близо четиригодишната война на Русия срещу Украйна.

"Поехме ангажимент и го изпълнихме", заяви председателят на Европейския съвет Антониу Коща след срещата на върха. В продължение на месеци европейските столици спореха дали 210 млрд. евро руски средства, блокирани основно в Белгия, могат да бъдат използвани като гаранция за т.нар. репарационен заем за Украйна.

Белгия настояваше за неограничени гаранции срещу финансови рискове, включително съдебни дела и ответни мерки от Москва - условия, които останалите лидери отказаха да приемат, според запознати с преговорите източници. Украйна предупреди, че без допълнителна подкрепа може да се изправи пред финансов срив още в началото на 2026 г. Европейските лидери бяха поели ангажимент да не напускат срещата в Брюксел без решение за финансова помощ.

"Липсата на решение щеше да бъде катастрофа", заяви френският президент Еманюел Макрон. Той призова европейските държави да установят пряк диалог с Москва и да участват активно в мирните преговори. "През следващите седмици трябва да намерим начин европейците, в подходящ формат, да се включат в пълноценен диалог с Русия", каза Макрон и предупреди, че в противен случай Европа ще остане встрани от реалните преговори.

След повече от 16 часа разговори лидерите на ЕС се споразумяха в ранните часове на петък да наберат €90 млрд. заем от капиталовите пазари, обезпечен с неусвоени средства от общия бюджет на съюза, за да финансират Украйна през следващите две години. Киев ще започне да изплаща заема едва след като Русия плати репарации. Замразените руски активи ще останат блокирани и при необходимост могат да бъдат използвани за погасяване на заема, ако Москва откаже да плати, уточни Коща.

Първият заместник-министър на външните работи на Украйна Сергий Кислица приветства сделката в публикация в X, като подчерта, че тя осигурява подкрепа, от която страната му "се нуждае, за да продължи да защитава Европа, докато се защитава сама", като добави, че "има моменти, когато трябва да помним, че перфектното е враг на доброто. Нощта беше дълга, но европейските лидери намериха работещо решение."

Руският президент Владимир Путин коментира, че европейските лидери са се затруднили "да решат какво да правят с парите, които са откраднали", и предупреди, че замразяването на активите подкопава доверието на инвеститорите в еврозоната. По думите му държави износителки на петрол, които държат резерви в евро, вече наблюдават случващото се с тревога. Путин заяви още, че Русия ще заведе дела за връщане на средствата в "юрисдикции, свободни от политически решения", и предупреди, че подобни действия могат да засегнат и мюсюлмански държави.

Решението заемът да бъде гарантиран от европейските данъкоплатци, а не от руските средства, е политически удар за германския канцлер Фридрих Мерц и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, които подкрепяха идеята за репарационните заеми и оказваха натиск върху белгийския премиер Барт де Вевер. "Европа спечели и финансовата стабилност спечели", заяви той. "Избегнахме хаос и разделение."

Мерц определи резултата като "много практично и добро решение", което на практика има същия ефект като първоначално обсъжданите варианти, но без излишна сложност. Той подчерта, че Украйна ще връща заема "само ако получи компенсации от Русия". По време на срещата бе договорено, че новият заем няма да създава финансови задължения за Чехия, Унгария и Словакия - държави, които по-рано отказваха да подкрепят използването на средства от бюджета на ЕС за Украйна. "Те няма да плащат, но политическата цена ще бъде за тях", коментира високопоставен европейски служител.

Унгарският премиер Виктор Орбан написа в X, че след "дълга и трудна нощ" страната му не е позволила Европа "да обяви война на Русия чрез използване на руски активи". Той заяви, че заедно с други централноевропейски държави е извоювал освобождаване от задължението за изплащане на заема и подчерта, че Унгария "остава гласът на мира в Европа".