Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще предостави на Украйна заем от 500 милиона евро за закупуване на природен газ с гаранция от ЕС, заяви украинският премиер Юлия Свириденко. Украинската държавна компания "Нафтогаз" и ЕБВР подписаха рекордно за Украйна кредитно споразумение - за 500 милиона евро за закупуване на газ. За първи път подобен заем се предоставя с гаранция от ЕС, без държавна гаранция от Украйна.

"Това ще позволи на Украйна да се подготви по-добре за предстоящия отоплителен сезон и да осигури топлина и светлина за украинските домове дори в най-тежките зимни дни", написа Свириденко в своя Telegram канал.

Украйна планираше още през пролетта да внесе 4,5 милиарда кубически метра газ, за да премине през следващия есенно-зимен период - за което са необходими допълнително около 2 милиарда евро, съобщи тогава украинското издание на списание Forbes.

А малко преди това ръководителят на украинския Съюз на потребителите на комунални услуги Олег Попенко коментира, че Украйна е изправена пред катастрофален недостиг на газ и липса на финансиране за покупката му, за което са необходими 5 милиарда евро.

Още през февруари тази година Денис Шмигал, който по това време заемаше поста министър-председател на Украйна, възложи на "Нафтогаз"да разработи стратегия за внос на газ, за да покрие евентуален дефицит за страната във връзка с подготовка за следващия есенно-зимен период.