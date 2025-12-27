Факт е, че в момента, ако погледнеш София, голяма част от билбордовете са генерирани от изкуствен интелект. Хората обаче имат вътрешна бариера за изкуственото съдържание и инстинктивно започват да търсят по-органичното и по-човешкото. Въпреки това, технологията е трансформативна и тотално променя начина, по който комуникираме - визуално и не само.

Това подчертаха в студиото на Money.bg арт директорът Емануела Беловарски и фотографът Ивайло Петров. Тяхното криейтив студио Whaleworx.Studio вече 8 години разказва истории през рекламна фотография, видео и различни визуални дисциплини за различни български и международни брандове.

Източник: Whaleworx.Studio

"Истината е, че ние ставаме все по-добри в различаването, т.е. вече знаем, че съществува такова нещо като изкуствен интелект и тренираме себе си да го разпознаваме. Смятам, е все повече хора ще искат да знаят кое е създадено от машината и кое е човешкото - и понеже те търсят връзка, някак винаги се стремят към човешкото", коментира Беловарски.

За нея AI в момента "пълни света с много еднаквост, с еднотипна стилистика", която е лесно познаваема.

Ивайло Петров е сред първите визуални артисти у нас, експериментирал с генеративен изкуствен интелект - още поне година, преди темата въобще да стане масова. "Това беше само преди 4 години, но концепцията да можем да напишем текст и срещу думите си да получим изображение беше абсолютно и фундаментално трансформативна", категоричен беше той.

Според него е възможно да видим особено сред "по-осъзната аудитория" по-голямо търсене на човешкото изкуство - включително защото тази аудитория би оценила и самия процес на създаването на изображението.

Източник: Whaleworx.Studio

Той направи паралел с тренда в Instagram кампаниите да са по-непринудени и по-автентични: "Много време фундаменталният стремеж беше да създаваме съвършената картина - беше трудно и малко хора го правеха. В един момент стана много по-лесно постижимо и всичко стана в "изпилени" стереотипни картинки".

Така, когато AI е доминиращият инструмент за създаване на съдържание, можеш да се отличиш само чрез собственото си творчество - а не това на алгоритмите.

Източник: Whaleworx.Studio

Това обаче далеч не означава, че за младите талантливи хора ще е по-лесно - даже напротив: "Тази технология ще доведе до силно централизиране. Като всяка технология, тя води до силна централизация. Много малка част от хората, обикновено позиционирани на по-високо ниво, ще могат да продължат да функционират по начина, по който са го правели до сега. За младите хора оттук насетне играта ще бъде тотално различна".

Креативен бизнес made in BG

Инструментите винаги са от значение, но още по-важно е как ще се използват - и за това все още е нужна човешката преценка. По думите на Емануела Беловарски "най-лошото, което може да направи един бранд в момента, е да остане незабелязан". А това се случва, когато визуалното представяне е било подценено, липсвала е ясна идея и резултатът е станал "игнорируем".

Източник: Whaleworx.Studio

"Един бранд без стратегия може да бъде на много места и да вдига много шум, но това да не води до категорична връзка с неговите потребители. Той трябва да знае какво прави и ние го консултираме за това", обясни тя.

Whaleworx.Studio са автори на някои особено смели визии. Има ли обаче достатъчно смели клиенти за тях? "Ние имаме разнообразен набор от клиенти, които идват от различни сфери. Някои са във финтех индустрията и, в интерес на истината, не се притесняват да се погледнат доста по-творчески. Други са в хранително-вкусовата промишленост. Някои са в модата. Има сфери, в които можем да се вихрим много, но има и сфери, в които брандът разчита на реализъм и ние знаем къде да оберем. Нашите продукции не са нито еднотипни, нито самоцелни - също както и клиентите ни не са еднотипни", отговори арт директорът.

Източник: Whaleworx.Studio

От тази гледна точка най-голямото предизвикателство пред студиото у нас е клиентската култура: "От нея зависи как се разпределят бюджетите за комуникация и когато един бранд мениджър много добре разбира нуждата от адекватното представяне, той може да намери съответния бюджет".

"Ние можем да извади произволно добра концепция и да искаме да направим реализация на каквото и да е ниво, но ако клиентът няма разбиране защо има смисъл от това нещо, то няма да се случи, така или иначе", допълни и Петров.

Целия разговор гледайте във видеото!