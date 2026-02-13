Румънският президент Никушор Дан обяви, че страната може да изпълни условията за присъединяване към еврозоната през следващите 3-4 години, като подчерта ползите от интеграцията в общата европейска валута.

За момента северната ни съседка остава извън единната валута поради сериозни фискални предизвикателства - макар, подобно на България, при нейното присъединяване към ЕС през 2007 г. също да беше заложено последващо влизане в еврозоната.

Ползите са ясни, но препятствията - също

"Влизането на Румъния в еврозоната би било от полза. Колкото повече твоята икономика е по-интегрирана в икономика, която позволява на фирмите да се развиват в по-големи пространства, толкова повече тези фирми са по-продуктивни, толкова повече имаш по-добре платени работни места в твоята държава", коментира Никушор Дан след неформалната среща на ЕС в Белгия.

Президентът изтъкна, че условията за присъединяване са ясни - свързани с дефицита и дълга, както и с други показатели, за които Румъния може да си постави хоризонт от 3-4 години.

Според анкета на Евробарометър, обществената подкрепа в Румъния за приемане на еврото е около 59 процента.

Дефицитът - основната бариера

Реалността обаче е далеч по-предизвикателна. Румънският премиер Илие Боложан заяви в края на януари, че страната засега не изпълнява условията за присъединяване към еврото.

"България изпълнява условията, свързани с компонента за дефицита. Румъния имаше през последните години много големи дефицити. Докато не достигнем ниво на дефицит, което да бъде под 3 процента, този въпрос не е на дневен ред", обясни Боложан на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин.

Румъния се сблъсква с най-високия бюджетен дефицит в ЕС. Целта за тази година е около 6,2-6,3 процента, а правителството се е ангажирало да намали дефицита до зоната около 3 процента до 2030 г. Стабилизирането на публичните финанси е голяма пречка по пътя към присъединяването.

Икономически предизвикателства

Ситуацията се усложнява от факта, че румънската икономика влезе в техническа рецесия след два последователни тримесечия на спад на БВП - минус 0,2% през третото тримесечие и минус 1,9% през четвъртото тримесечие на 2025 г.

Годишният растеж за 2025 г. е само около 0,6%, което потвърждава паузата в икономическата динамика след години на стабилен растеж.

Флавиус Якубович, президент на Асоциацията на финансово-банковите анализатори от Румъния, все пак подчерта пред "Аджерпрес", че техническата рецесия е сигнал за предупреждение, а не окончателен присъда. "Румъния преминава през фаза на икономическа корекция, не структурна криза", заяви той.

Анализатори, цитирани от Ройтерс, смятат, че ще са необходими няколко години преди Румъния да стабилизира финансите си. За 2026 г. сценарият е за скромен растеж от 1-2%, тъй като фискалната консолидация ще продължи да натиска потреблението и инвестициите.