Бюджетната рамка за 2025 г. се срина под тежестта на нереалистични очаквания. Въпреки оптимистичния тон на Министерството на финансите, числата сочат друго.

Според официалното съобщение, касовото изпълнение на консолидираната фискална програма (КФП) за 2025 г. приключва с дефицит от 6,828 млрд. лева или 3.1% от прогнозния БВП. Това е разминаване с Маастрихтските критерии, които изискват бюджетният дефицит да е в рамките на 3% от БВП.

Министерството акцентира върху "минималното" отклонение от целта от 3% - едва 0.1 процентни пункта. Но в този анализ липсва важна подробност - разходите за отбрана и капиталовите инжекции в държавни компании, които са извънбалансови, но директно увеличават държавния дълг. Включването им би изстреляло дефицита над 5% от БВП.

Сериозно разминаване се наблюдава и при приходната част. Постъпленията, помощите и даренията по КФП достигат 86.1 млрд. лева - 95.4% от разчетите. Макар номиналният ръст спрямо предходната година да е 19.5% или 14.1 млрд. лева, това означава недостиг от около 1.6 млрд. евро спрямо плана и около 450 млн. евро под очакванията в последната средносрочна прогноза.

Основната причина - провал в събирането на косвени данъци. Данъчните приходи за 2025 г. възлизат на 44.5 млрд. лв., или 92.4% от планираното, което се равнява на недостиг от над 3.6 млрд. лева. Най-сериозният срив е при ДДС - около 3.3 млрд. лева под планираното. Преките данъци са преизпълнени, но това не компенсира огромната дупка при ДДС и акцизите. Причината - откровено нереалистично планиране още от самото начало.

Въпреки слабите приходи, дефицитът е удържан чрез орязване и отлагане на разходи. Капиталовата програма е изпълнена едва на 67.8%, текущите разходи - на 85.4%, а общо нелихвените разходи - на 82.2%. Това е довело до "спестени" 5.2 млрд. лева. И дори при тази икономия дефицитът остава над прага от 3% от БВП - ясен знак за несъстоятелността на бюджетната рамка за 2025 г.

Същите параметри - нова година?

Иронично, проваленият бюджет за 2025-а може да се окаже адекватна основа за 2026-а. Ако се запазят същите разходи, а приходите се увеличат с 5%, ще се постигне фискален дефицит от едва 0.83% от БВП - сериозен напредък. Приходи от 48.46 млрд. евро изглеждат реалистични при отчетените 44 млрд. евро през 2025-а и ръст от 19.5%. Дори е възможно преизпълнение, което да се използва за социални плащания, инвестиции и редуциране на дълга.

Политическата воля да се използва тази възможност обаче остава под въпрос.