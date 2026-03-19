Швеция, която години наред беше пример за преход към общество без пари в брой, започва да връща ролята на кеша заради рисковете при кризи и война. Тази седмица правителството внесе законопроект, който ще задължи хранителните магазини и аптеките да приемат плащания в брой, а банките да осигурят възможност за внасяне на наличните средства.

Мярката идва след препоръка на шведската централна банка от началото на месеца домакинствата да държат поне по 1000 крони (около €95) в брой на възрастен. Подобна сума би покрила покупка на стоки от първа необходимост за около седмица.

Освен това институцията съветва гражданите да разполагат с няколко различни начина на плащане - кеш, карти и мобилни услуги, в случай на прекъсвания, криза или дори военен конфликт.

През последните години Швеция беше сред най-напредналите държави в дигиталните плащания и беше давана за пример в тази си роля. В редица магазини, ресторанти и услуги кешът почти не се използва, а част от банковите клонове вече не работят с налични пари и насочват клиентите към онлайн банкиране.

Според официални данни количеството пари в обращение в страната е намаляло почти наполовина от 2008 г. насам. Както money.bg писа, бързата дигитализация обаче поражда рискове в съвременните геополитически условия. От социална гледна точка пък уязвими се оказват възрастните хора и за гражданите, които трудно използват електронни услуги.

Министърът на публичната администрация Ерик Слотнер заяви, че дигитализацията е донесла много възможности, но и нови слабости за обществото. По думите му задължението ключови търговски обекти да приемат кеш е важно за укрепване на готовността на страната при извънредни ситуации.

Швеция засилва мерките за гражданска защита и т. нар. "тотална отбрана" след началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна през 2022 г., което също стои зад промяната в политиката към плащанията.