Пазарите рядко наказват това, което е видимо, но системно подценяват това, което изглежда безопасно. В Европа през 2026 г. именно тази илюзия започва да се разпада, докато инфлацията, енергийните цени и поведението на домакинствата влизат в директен конфликт. Историята вече не е за това колко струва рискът, а колко струва липсата на действие.

На пръв поглед числата изглеждат стабилни. Инфлацията в еврозоната се движи около 2.6%, икономическият растеж е близо до нула, а депозитите продължават да растат. Но под повърхността се натрупва напрежение. Петролът остава над $90 за барел, като ръстът от над 60% от началото на годината започва да се пренася в транспорт, храни и индустриални разходи. Исторически подобни движения не остават локални - те се превръщат в системен инфлационен натиск.

Механизмът е прост, но последствията са дълбоки. Всеки 10% ръст в енергията добавя приблизително 0.4 процентни пункта към инфлацията. При текущите нива това означава, че ценовият натиск не е временно явление, а среда. В същото време доходността по депозити в Европа остава между 0.5% и 1.2% в много случаи, докато инфлацията се задържа около 2.5% до 3%. Разликата не е пазарен шум. Тя е постоянна ерозия.

Тук започва реалният проблем за България, защото локалният контекст усилва европейския модел. Българските домакинства традиционно държат значителна част от спестяванията си в банкови депозити. Това поведение е културно и исторически обусловено, но в текущата среда се превръща в структурен риск. Когато инфлацията изпреварва доходността по депозитите, стойността на спестяванията не просто не расте - тя намалява в реално изражение.

Ефектът е почти невидим в краткосрочен план. Балансът в сметката остава същият. Но покупателната способност постепенно се изтрива. При инфлация от 3% и доходност от 1%, реалната загуба е около 2% годишно. Това изглежда малко, но в рамките на пет години означава над 10% ерозия. В рамките на десетилетие - фундаментална промяна в стойността на спестяванията.

Макроикономическата рамка прави ситуацията още по-сложна. Европа се намира в среда, която все повече наподобява стагфлация - нисък растеж, комбиниран с устойчив инфлационен натиск. Енергийната зависимост остава ключов фактор, като над половината от енергията се внася. Това означава, че външни шокове, като покачване на петрола или газа, се пренасят директно в икономиката.

За България този ефект е още по-силен. Икономиката е чувствителна към цените на енергията и храните, а доходите растат по-бавно от цените в определени сегменти. Това създава двойно напрежение - върху потреблението и върху спестяванията. В такава среда кешът изпълнява функция на стабилност, но не и на защита.

Психологическият слой е също толкова важен. В периоди на несигурност инвеститорите и домакинствата естествено търсят сигурност. Кешът дава усещане за контрол и липса на риск. Но това усещане е номинално. Реалният риск не изчезва - той просто сменя формата си. Вместо волатилност, се появява бавна и постоянна загуба.

Исторически аналогии показват, че това не е нов феномен. През 70-те години инфлационните шокове водят до години на отрицателна реална доходност за кеша. Акциите и реалните активи остават волатилни, но единствените, които частично компенсират инфлацията. Кешът, въпреки своята стабилност, системно губи стойност.

Основната теза тук не е, че рискът трябва да се търси, а че рискът вече съществува, дори когато не се предприема действие. Инфлацията трансформира дефиницията за безопасност. Това, което изглежда сигурно, може да се окаже най-скъпото решение в дългосрочен план.

В Европа този процес вече е видим. Над €10 трилиона се държат в депозити, а доходността по тях изостава от инфлацията. Това не е просто индивидуален избор. Това е структурен феномен, който влияе върху разпределението на капитала в цялата икономика.

В България този ефект е по-концентриран, на фона над 84 милиарда евро депозити на неправителствения сектор, които представляват 68.3% от БВП, според последните данни на БНБ. Депозитите на домакинствата съставляват 55.8 милиарда евро от тази сума, като са се повишили с 20.3% на годишна база през януари, сочат още данните на централната ни банка.

По-ниската финансова диверсификация и силната зависимост от депозити означават, че ерозията на покупателната способност засяга по-голяма част от домакинствата. Това не се проявява като криза, а като постепенно намаляване на финансовата устойчивост.

Рискът се промъква именно в тази тишина. Няма срив, няма паника, няма очевиден катализатор. Има само време, инфлация и неизползван капитал.

В крайна сметка, пазарите не наказват липсата на движение веднага, но в среда на устойчив инфлационен натиск бездействието започва да има измерима цена, защото когато доходността изостава от инфлацията, балансът остава същият, но стойността му се променя, а това е разликата между това да запазиш пари и да запазиш богатство.

Материалът е с аналитичен и образователен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.