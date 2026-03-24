Вдигане на лимита за плащанията в брой в България от 5000 евро на 10 000 евро за бизнеса и свободни операции в кеш между физическите лица предлага в свой анализ Фискалният съвет към Народното събрание.
От експертната структура, председателствана от Симеон Дянков посочват, че това "ще опрости транзакциите, ще намали оперативните разходи и ще подкрепи по-динамична бизнес среда, което е особено важно за стартиращи компании, които искат да разширяват дейността си на пазара на ЕС".
Темата за ограничаването на кеша е комплексна и силно политизирана. Макар да има даже закон, чиято цел е постепенното ограничаване на плащанията в брой, подходът към него варира силно.
Преди приемането на еврото лимитът беше 10 000 лева, като в мандатите си като финансов министър Асен Василев от "Продължаваме промяната" настояваше всяко плащане над 5000 лева да е през банка. Мотивът - по-голяма проследимост на транзакциите, "изсветляване" на икономиката и борба с прането на пари и финансирането на тероризма и организираната престъпност. За ограничаване - но не толкова рязко, са и от "Демократична България".
Други политици - особено от "Възраждане", видяха в това предложение ограничаване на стопанския оборот, увеличаване на административната тежест за бизнеса и спорен краен ефект. В целия този сюжет сега идва и анализът на съвета, председателстван от финансовия министър в първия кабинет на ГЕРБ.
От структурата отбелязват, че с Регламент (ЕС) 2024/1624 относно борбата с изпирането на пари се въвежда хармонизиран максимален лимит от 10 000 евро за бизнес транзакции в целия ЕС от 2027 г. Остава възможността таванът в отделните страни да е по-нисък, но това според Фискалния съвет "може да постави българските предприятия в неблагоприятна конкурентна позиция спрямо колегите им в други държави членки".
"Докато лимитът за бизнес транзакции е определен, плащанията между физически лица не са ограничени, признавайки, че използването на пари в брой в ежедневието е легитимно и често необходимо. Това показва, че рамката на ЕС е достатъчно гъвкава, за да защити срещу незаконна финансова дейност, без да ограничава ненужно легитимните бизнес операции", се посочва още в анализа.
Какви са лимитите за плащания в брой в различните държави в ЕС?
- Австрия - Без лимит
- Белгия - 3 000 €
- България - 5 000 €
- Хърватия - 10 000 €
- Кипър - Без лимит
- Чехия - 10 500 €
- Дания - Без лимит
- Естония - Без лимит
- Финландия - Без лимит
- Франция - 1 000 € (резиденти) / 15 000 € (нерезиденти)
- Германия - Без лимит
- Гърция - 500 €
- Унгария - Без лимит
- Ирландия - Без лимит
- Италия - 5 000 €
- Латвия - 7 200 €
- Литва - 5 000 €
- Люксембург - Без лимит
- Малта - Без лимит
- Нидерландия - Без лимит
- Полша - 3 267 €
- Португалия - 3 000 €
- Румъния - 1 000 € на ден
- Словакия - 5 000 €
- Словения - 5 000 €
- Испания - 10 000 €
- Швеция - Без лимит
Иначе казано, една трета от страните в ЕС са с аналогичен или по-строг режим от действащия у нас, а в много от тези без лимит носенето на огромни суми кеш е по-скоро изключение заради масовото използване на дигитални канали за разплащане.
Показателно е, че в Албания - страна извън ЕС, известна с огромния дял на "неформалната" икономика, управляващите имат амбиция да създадат първата "безкешова" държава в Европа.
насона 24.03.2026 в 15:07:08 #1
Да оставят 5000, но да премахнат таксите за транзакции.