Вдигане на лимита за плащанията в брой в България от 5000 евро на 10 000 евро за бизнеса и свободни операции в кеш между физическите лица предлага в свой анализ Фискалният съвет към Народното събрание.

От експертната структура, председателствана от Симеон Дянков посочват, че това "ще опрости транзакциите, ще намали оперативните разходи и ще подкрепи по-динамична бизнес среда, което е особено важно за стартиращи компании, които искат да разширяват дейността си на пазара на ЕС".

Темата за ограничаването на кеша е комплексна и силно политизирана. Макар да има даже закон, чиято цел е постепенното ограничаване на плащанията в брой, подходът към него варира силно.

Преди приемането на еврото лимитът беше 10 000 лева, като в мандатите си като финансов министър Асен Василев от "Продължаваме промяната" настояваше всяко плащане над 5000 лева да е през банка. Мотивът - по-голяма проследимост на транзакциите, "изсветляване" на икономиката и борба с прането на пари и финансирането на тероризма и организираната престъпност. За ограничаване - но не толкова рязко, са и от "Демократична България".

Други политици - особено от "Възраждане", видяха в това предложение ограничаване на стопанския оборот, увеличаване на административната тежест за бизнеса и спорен краен ефект. В целия този сюжет сега идва и анализът на съвета, председателстван от финансовия министър в първия кабинет на ГЕРБ.

От структурата отбелязват, че с Регламент (ЕС) 2024/1624 относно борбата с изпирането на пари се въвежда хармонизиран максимален лимит от 10 000 евро за бизнес транзакции в целия ЕС от 2027 г. Остава възможността таванът в отделните страни да е по-нисък, но това според Фискалния съвет "може да постави българските предприятия в неблагоприятна конкурентна позиция спрямо колегите им в други държави членки".

"Докато лимитът за бизнес транзакции е определен, плащанията между физически лица не са ограничени, признавайки, че използването на пари в брой в ежедневието е легитимно и често необходимо. Това показва, че рамката на ЕС е достатъчно гъвкава, за да защити срещу незаконна финансова дейност, без да ограничава ненужно легитимните бизнес операции", се посочва още в анализа.

Какви са лимитите за плащания в брой в различните държави в ЕС?

Австрия - Без лимит

Белгия - 3 000 €

България - 5 000 €

Хърватия - 10 000 €

Кипър - Без лимит

Чехия - 10 500 €

Дания - Без лимит

Естония - Без лимит

Финландия - Без лимит

Франция - 1 000 € (резиденти) / 15 000 € (нерезиденти)

Германия - Без лимит

Гърция - 500 €

Унгария - Без лимит

Ирландия - Без лимит

Италия - 5 000 €

Латвия - 7 200 €

Литва - 5 000 €

Люксембург - Без лимит

Малта - Без лимит

Нидерландия - Без лимит

Полша - 3 267 €

Португалия - 3 000 €

Румъния - 1 000 € на ден

Словакия - 5 000 €

Словения - 5 000 €

Испания - 10 000 €

Швеция - Без лимит

Иначе казано, една трета от страните в ЕС са с аналогичен или по-строг режим от действащия у нас, а в много от тези без лимит носенето на огромни суми кеш е по-скоро изключение заради масовото използване на дигитални канали за разплащане.

Показателно е, че в Албания - страна извън ЕС, известна с огромния дял на "неформалната" икономика, управляващите имат амбиция да създадат първата "безкешова" държава в Европа.