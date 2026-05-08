Японската автомобилна компания Toyota очаква, че последиците от войната в Иран ще ѝ струват внушителната финансова загуба в размер около $4,3 милиарда, предава Reuters. Това е едно от най-значимите предупреждения на автомобилния гигант относно по-широкото въздействие на конфликта.

Акциите на компанията поевтиняха с до 3,5% по време на днешната търговия.

Най-големият автомобилен производител в света отчете почти 50% спад на тримесечните си приходи в днешния петък и обяви, че се очаква печалбата за цялата година да намалее с една пета през току-що започналата година. Причината: нарастващите разходи от войната надвишават нарастващото търсене на хибридни автомобили.

По-голямата част от удара, оценен на $4,3 милиарда, ще дойде от по-високи разходи за материали, а останалата част - от забавяне на доставките и по-ниски обеми на продажбите, заяви на по време на специален брифинг директорът на счетоводната група на Toyota Таканори Азума.

"Влиянието на войната в Иран се усеща във всичко - от разходи за гориво, транспортни разходи, разходи за боя и други материали, използвани в заводите за сглобяване на автомобили", заяви Азума.

Очаква се продажбите на хибриди да надхвърлят 5 милиона превозни средства за първи път тази година, заяви Toyota, чиито общи резултати подчертават неравномерното въздействие на войната в Иран, тъй като по-високите цени на енергията карат клиентите да избират икономични автомобили, но не толкова, че да компенсират основния натиск върху разходите.

Основните доставчици на Toyota изпитват затруднения заради нарастващите цени на суровините, недостига на алуминий, смоли и други базови материали, както и продължаващите логистични затруднения. И тъй като за момента почти няма яснота кога доставките могат да бъдат прекъснати, остава неясно колко сериозно и за колко дълго това може да засегне производството.