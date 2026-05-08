Германия се готви да преразгледа рамката си за данъчно облагане на криптовалутите от 2027 г. Правителството има за цел да набере 2 милиарда евро чрез нови мерки за данъчно облагане на криптовалутите, съобщава Blockonomi.

Това ще е една от най-значимите промени в данъчния режим за дигитални активи в Европа. Местните власти сигнализира ясно, че може да премахнат дългогодишното освобождаване от данък върху крипто печалбите при притежание над една година.

Потенциалната реформа, която може да влезе в сила още от 1 януари 2027 г., би сложила край на репутацията на Германия като една от най-благоприятните юрисдикции за дългосрочни крипто инвеститори, според водещата световна централизирана борса за криптовалути MEXC.

Според настоящото германско законодателство печалбите от продажба на криптовалути остават необлагаеми, ако активите са държани повече от 12 месеца. Именно тази политика превърна страната в предпочитана локация за дългосрочни инвеститори и крипто предприемачи.

Основен двигател зад реформата е европейската директива DAC8, която влезе в пълна сила през 2026 г. Новите правила задължават крипто платформите да предоставят автоматично данни за клиентите и техните транзакции на данъчните власти.

В момента се разглеждат няколко различни варианта за данъчна реформа. Най-вероятният сценарий е пълно приравняване към капиталовите пазари с фиксиран данък върху всички печалби.

Обсъжда се обаче и по-агресивен модел, при който крипто доходите ще бъдат облагани по стандартната прогресивна данъчна скала, достигаща до 45% за най-високите доходи.