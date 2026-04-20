Германското подразделение на "Газпром", конфискувано от Берлин след нападението на Русия срещу Украйна през 2022 г., е готово да направи първата си стъпка към приватизация. Това заяви главният изпълнителен директор на компанията пред FT, предават световните агенции.

Дружеството, сега известно като Sefe, възнамерява да набере 1,5-2 милиарда евро чрез увеличение на капитала, обяви Егберт Лаге. По думите му компанията ще използва средствата, за да разшири частта от бизнеса, която управлява инфраструктурни активи.

Sefe, съкращение от Securing Energy for Europe, преди наричана Gazprom Germania, включва активи като съхранение на газ и тръбопроводи, както и базиран в Обединеното кралство търговски бизнес, известен преди като Gazprom Marketing & Trading.

Това ще бъде първото разреждане на 100-процентовия дял на германското правителство в компанията. Според правилата на Европейската комисия, тя трябва да продаде поне 75% от своя дял до края на 2028 г. Лаге каза, че войната в Иран е дала допълнителен тласък на плановете за приватизация на групата, тъй като ограничените потоци от Близкия изток подчертаха значението на надеждните доставчици.

Източник: iStock

Това също така доведе до покачване на цените на газа. Историята на компанията като средство за управление на енергийната сигурност на Германия може да изключи някои кандидати за инвеститори.

"Обсъждаме с правителството дали то има преференции или ограничения, като се има предвид, че сме в много важен момент за сигурността на доставките за Европа и Германия", коментира Леге.

След като завърши първоначалното си увеличение на капитала, правителството ще разреди още от акциите си в друг процес, който може да приеме формата на друга разпродажба, първично публично предлагане или нещо друго, обяснява Леге.

"Като се има предвид краткото време, в което работим, може би първичното публично предлагане е малко трудно за нас, но в крайна сметка това зависи от пазарите и е решение на правителството", заяви той.

Някои наблюдатели в индустрията спекулират, че активите на компанията може да бъдат разделени и продадени. Sefe обаче възнамерява да запази двата "двигателя" на бизнеса - регулираните си активи и търговските операции - заедно, тъй като те се допълват взаимно, според Леге.

Други предполагат, че Германия може да слее Sefe с вносителя на газ Uniper, който също беше национализиран през 2022 г., когато почти се срина, след като Русия намали износа си на горивото за Европа.

"Правителството разглежда това", заяви Лейдж.

"То притежава и двете компании, така че, разбира се, трябва да проучи дали едно обединение би създало повече стойност, но в момента работя с предположението, че процесът за Sefe ще бъде самостоятелен."