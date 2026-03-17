Нетната печалба на руската компания "Газпром" за 2025 г. възлиза на 11,3 милиарда рубли (около 150 млн. долара), след загуба от 1 трилион рубли (над 12 млрд. долара) през предходната 2024 година.

Тази, макар и доста малка на фона на активите и дейността на компанията печалба, е постигната при намаление на приходите с 6,6% спрямо предходната година до 5,8 трилиона рубли. Това показват финансовите отчети на компанията, изготвени по руските стандарти за счетоводната отчетност, пише "Комерсант".

По-конкретно, приходите от продажби на природен газ са намалели с 6% до 3,7 трилиона рубли. Вземанията в края на 2025 г. възлизат на 1,1 трилиона рубли, в сравнение с 1,9 трилиона рубли в края на 2024 г.

"Газпром" съобщи на колко възлиза многомилиардният в долари дълг на компанията

Задълженията на компанията също са намалели до 1,2 трилиона рубли в края на 2025 г., при 1,5 трилиона рубли в края на предходната година.

Припомня се, че "Газпром" завърши 2023 г. на загуба, за първи път от 1999 г. насам. И макар че през първата половина на 2024 г. компанията намали съществено тази загуба, през втората половина на 2024 г. бяха калкулирани нови големи загуби.

Какво е обяснението на ръководството