Мащабен проект за нова парова централа на биогориво подготвя "Захарни заводи Етанол" АД, става ясно от уведомление, входирано в РИОСВ - Велико Търново.
Водната пара е основен енергиен носител за производствените процеси в групата "Захарни заводи". Още през 1960 г. на територията на комплекса е изградена топлоелектрическа централа, но два от четирите ѝ котлоагрегата вече са премахнати след изчерпване на ресурса, а още един е бракуван и в момента се демонтира.
Така ТЕЦ "Горна Оряховица" има само един годен за експлоатация котел, ограничен до 49 MW, който обаче също е с временно прекратена дейност.
Заводът за захар на групата има нова парокотелна централа на газ с 3 котли. Този на "Захарни заводи Етанол" също още от 2009 г. има подобна инсталация, но целта на новата инвестиция е да има и алтернатива "заради временно прекратената дейност на ТЕЦ-а и все по-високата цена на квотите за въглеродни емисии, резултат от изгарянето на изкопаеми горива (СО2), каквито са въглищата и природния газ".
Ще се изгражда нов котел на биомаса за производство на пара с капацитет 16 т/час и мощност 13 MW. Горивото ще включва слънчогледови пелети, дървесен чипс и отпадни количества от гранулирания фураж DDGS, който заводът така или иначе произвежда.
Централата ще се намира на територията на ТЕЦ "Горна Оряховица", като котелната му зала ще се раздели на две части - в едната ще е съществуващият в момента котел, а в другата ще са новият и складовото стопанство за биогрориво. Съответно част от сградата ще бъде прехвърлена на "Захарни заводи Етанол" АД.
Ще има ново съоръжение за пречистване на газовете и система за мокро отвеждане на пепелта.
"Захарни заводи Етанол" има над 60 служители и близо 76,5 млн. лева приходи през 2024 г.