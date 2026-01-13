Румънската автомобилна индустрия приключи 2025 година с общо производство от 545 510 автомобила, което е с 2,6% по-малко в сравнение с 560 102 бройки, произведени през 2024-та, според данни на Асоциацията на румънските производители на автомобили (ACAROM), цитирани от Ziarul Financiar.

Негативната еволюция отразява намаляващото търсене на европейските пазари, но също така и предизвикателствата, пред които са изправени производителите в контекста на прехода към електрическа мобилност.

При прогнозна средна цена от 25 000 евро на превозно средство, румънското автомобилно производство през 2025 г. се оценява на приблизително 13,6 милиарда евро, в сравнение с 14 милиарда евро през предходната година.

През декември 2025 г. двете румънски автомобилни фабрики са произвели общо 39 651 превозни средства, което е с 4,13% по-малко от 41 358 бройки през същия месец на предходната година. От тях 21 655 бройки са излезли от завода на Dacia в Миовени, докато заводът на Ford Otosan в Крайова е сглобил 17 996 превозни средства.

Източник: iStock

Перспективите за 2026 г. остават несигурни в контекста на фискалните политики, засягащи автомобилната индустрия. Минималният данък върху доходите IMCA, прилаган от 2025 г., генерира допълнителни разходи за производителите, докато европейските норми за емисии на CO2 оказват натиск върху производителите да ускорят прехода към електрически превозни средства.

Ford Otosan вече обяви мащабни инвестиции в електрификацията на производствената си линия в Крайова, докато Dacia се готви да разшири хибридната и електрическата си гама, за да отговори на пазарните изисквания.