В гигантска фабрика, заобиколена от планини, покрити със сняг, асансьор спуска стоманените каросерии на автомобили в началото на поточна линия. Те току-що са заварени от роботи - в тази фабрика работят 690 души, разказва BBC.

Тази бизнес история продължава с това, че след това армия от човешки работници в червени панталони и бели тениски ще трансформират тези стоманени корпуси в готови автомобили. Едно от тези превозни средства излиза от края на поточната линия всяка минута, мигайки с фаровете си.

Това е европейската фабрика на корейската автомобилна компания Kia, точно извън град Жилина в северната част на Словакия. Kia твърди, че това представлява инвестиция от 2,5 милиарда евро (2,9 милиарда долара; 2,2 милиарда британски лири). Volkswagen също произвежда автомобили в Словакия.

Същото прави и Stellantis (бивш Peugeot-Citroen, Fiat и Chrysler) и Jaguar Land Rover. Volvo открива фабрика за електрически автомобили тук през 2027 г. Тази страна с 5,4 милиона души произвежда почти милион автомобила годишно - това е повече коли на човек от всяка друга нация в света.

"Още от дете колите са моя страст", ​​казва 48-годишният работник на поточната линия Марсел Пухон, един от 3700-те служители, работещи в завода на Kia.

"Сега съм част от екипа и мога да произвеждам колите, така че това е нещо, което е мечтана работа."

Марсел е живял в Северна Ирландия и Англия, преди да се върне в родната си Словакия, за да работи тук. В частта за изолация на вратите на поточната линия разговарям и със Симона Крнова, на 23 години. Тя е учила бизнес, преди да дойде тук. Това не е мечтаната ѝ работа, казва ми тя, но си има своите добри страни.

"Половината от семейството ми работи тук, така че исках да опитам. Харесват ми хората", казва тя.

Що се отнася до заплатата ѝ, тя печели 1300 евро на месец.

"Добре в сравнение с други компании", добавя тя.

По-късно тзаплатата ще се увеличи. От Kia твърдят, че средната заплата в съоръжението е 2400 евро на месец. Това е значително по-високо от средната месечна заплата в цялата икономика на страната, която според официалните данни е била 1403 евро през 2023 г.

Всъщото време е значително по-ниско от средната за ЕС от 3417 евро. Симона казва, че се гордее с факта, че Словакия произвежда толкова много автомобили.

"Харесва ми фактът, че благодарение на това производството тук подкрепя нашето общество", казва тя.

На практика всички, които работят в завода на Kia, са словаци. Корейското присъствие е от няколко десетки висши мениджъри, които живеят в затворен комплекс, построен специално в покрайнините на село на няколко километра разстояние. Когато Словакия е била част от Чехословашката социалистическа република, автомобилите, които е произвеждала, са били, по западните стандарти, некачествени, шумни, жадни и бавни.

След "Нежната революция" от 1989 г., която напуска комунистическите управници, Volkswagen започва да инвестира в чехословашкия автомобилен производител Skoda през 1991 г. До 2000 г. притежава цялата компания. Други чуждестранни производители на автомобили също започват да инвестират в новите държави Чехия и Словакия - двете части на бившата Чехословакия след отделянето ѝ през 1993 г.

Експертът по автомобилната индустрия Петер Прокоп казва, че тогава разходите за труд в Словакия са били 20% от тези в Германия. Прокоп, шефът на Give Management Consulting, базирана в Мюнхен компания, която консултира клиенти в автомобилния сектор, добавя, че Словакия все още има значително предимство в разходите. "От една страна, все още имате по-ниски заплати", казва той.

"Бих казал, че са 60% от западните заплати. Но имате и висока производителност. Така че определено е конкурентно."

По-надолу по поточната линия на Kia машина, която инсталира климатичните системи на автомобилите, свири малко от Моцарт, докато се движи напред, за да предупреди хората да се махнат от пътя. Много от превозните средства имат волани отдясно, по британски стил. Най-големият пазар за автомобилите, произвеждани във фабриката, наистина е Обединеното кралство, където Kia сега е четвъртата най-продавана марка след VW, BMW и Ford.

Испания, Италия и Германия са следващите по големина пазари в Европа за автомобили Kia. Главният изпълнителен директор на Kia Europe, Марк Хедрих, казва, че автомобилната индустрия в Словакия също се възползва от централното местоположение на страната.

"Словакия е наистина в сърцето на Европа, доста добре свързана с големите пазари", казва той.

Високият процент на производство на нисковъглеродна енергия в Словакия, от водноелектрическа до ядрена енергия, и нарастващото използване на възобновяеми енергийни източници, също означава, че електрическите автомобили на страната имат право на по-големи нива на държавни отстъпки, когато клиентите ги купуват, като например британската програма за електрически автомобили.

Друго важно предимство на Словакия е гъстата мрежа от доставчици за автомобилната индустрия. Около 360 компании работят за автомобилната индустрия.

"Базата от доставчици е огромна", казва г-н Хендрих, според когото "това е от решаващо значение".

От Kia не пожелаха да навлязат в подробности относно стимулите, които е получила от словашкото правителство за стартиране на производство в страната през 2006 г. Въпреки това Хедрих споделя, че е получила данъчен кредит от 29 милиона евро за трансформиране на словашките си производствени линии за новите си електрически превозни средства, чиято обща стойност е била 108 милиона евро.

Словашкото правителство предлага тези стимули на производителите на автомобили, защото ползите за страната са огромни.

"Наблюдава се огромен спад на безработицата и значително увеличение на икономическата сила на региона Жилин благодарение на Kia", казва кметът на града Петер Фиабане.

"Днес над 20 000 души са пряко заети от Kia и други компании, свързани с Kia чрез производство."

Хедрих също така посочва качеството на наличните работници в Словакия. В Техническото училище в Жилина 100 ученици са в спонсорирана от Kia "двойна програма", при която те се редуват между учене и работа във фабриката. В отделния университет в Жилина около 400 негови възпитаници получават работа, свързана с автомобилната индустрия, всяка година.

И докато Словакия е безспорен лидер в регоона, други бивши страни от Източния блок също са виждали западни и азиатски производители на автомобили да създават фабрики. В Чехия има Hyundai, Toyota и VW, докато в Полша това са отново Toyota, Stellantis и VW. Междувременно Audi, Mercedes-Benz и Suzuki имат съоръжения в Унгария, Ford и Renault са в Румъния, а Ford е в Сърбия. Всички са привлечени от ниските заплати, традициите в индустрията и образованите работници.