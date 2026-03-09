Народът на Швейцария гласува за вписване на кеша в конституцията си. По този начин страната официализира парите в брой и се включва в инициатива, която има за цел да предотврати края на физическите пари, предава Bloomberg.

Кешът получи подкрепата на 73 на сто от гласоподавателите, според предварителните официални оценки. Подобно предложение от група, наречена "Швейцарско движение за свобода", получава 46% подкрепа. Гласуването бележи рядък момент на предпазливост относно естеството на парите.

Референдумът отчита електоралните нагласи в момент, когато притесненията относто изчезването на физическите пари в страната се беше засилило.

Използването на кеш за плащания в Швейцария бързо намалява, като преди две години достигна само 30% от трансакциите в сравнение със 70% по-малко от десетилетие по-рано. Въпреки това швейцарците обичат своите франкове и все още използват монети с дизайни, датиращи от средата на 19-и век.

По време на периода на отрицателни лихвени проценти, който приключи през 2022 г., големи суми пари бяха изтеглени от банкови сметки, за да се избегнат такси, и вместо това бяха съхранявани в банкноти.

Днес средностатистическият жител на Швейцария държи почти 10 700 долара у дома, най-голямата сума във всички икономики, за които Банката за международни разплащания събира данни.

Междувременно фискалната система на страната благоприятства двойки, при които единият партньор - често съпругът, печели значително повече от другия или при които само единият партньор работи. В същото време, тежестта върху партньорите, които получават сходни заплати, често се увеличава, когато се оженят, тъй като те се оценяват въз основа на общите им доходи. Това също ще се промени, след проведения референдум.

Реформата, която някои наблюдатели смятат за най-фундаменталната промяна в швейцарската фискална система след въвеждането на данъка върху добавената стойност през 1995 г., се очаква да влезе в сила около 2032 г. - след дълъг период на поетапно въвеждане.