99% от плащанията по света са малки и се извършват както в брой, така и по електронен път, но оставащият 1% отговаря за 99% от обема на трансферите и той се случва безкасово и автоматично - няма друг реалистичен вариант. Нормално е дигитализацията да повлияе на използването на кеша, защото решава много практически проблеми. Това коментира в студиото на Money.bg съоснователят и изпълнителен директор на EasyPay Георги Маринов.

По думите му определени събития дават допълнителен тласък: "По време на COVID беше драматичен скокът на онлайн плащанията. Хората просто нямаха избор - те трябваше да висят през 2 метра на улицата, в студа. Фактически голяма част минаха онлайн. Това беше първата вълна. Сега с влизането на еврото ще има втора такава вълна - защото много хора, които по принцип оперират с кеш, ще предпочетат да започнат да го правят с карта. По лесно е - няма да се разправят с евроцентрове, евростотинки, евра. Плащането с карта ще им реши цяла категория проблеми. Кешът е скъп и труден".

Маринов обясни, че когато става дума за пари в брой, разходите скачат заедно с обема и например само броенето на 10 милиона лева струва само по себе си 15-20 000 лева и тук даже не говорим за допълнителните въпроси около транспорта и съхранението. Това е фактор и за бизнеси като мрежата от каси на EasyPay. Затова и компанията поставя сериозен акцент върху плащанията през POS и банкомат.

Факторът "инфраструктура" при цената на транзакциите според изпълнителния директор на EasyPay вече не е толкова сериозен, както преди само няколко години: "Сега по регулация европейски превод в евро струва колкото превода в лева и е средно 1 лев. Един милион евро наредете - един лев. Това е и нещо, което покрива себестойността за банката, тя не е на загуба от това".

Говорейки отново за въвеждането на еврото у нас Георги Маринов коментира, че е оптимист. От една страна - защото подготовката у нас е започнала значително преди окончателното решение за приемането на България в еврозоната, а от друга - защото говорим за една наистина мащабна система, от която ставаме част.

"Парите са социално общуване. Най-добре се вижда във филмите за апокалипсиси - става голямата криза и палят пари, за да се греят, защото смисълът от парите в този момент изчезва. Те изчезва на секундата, в момента, в който изчезва и общественото доверие, че като взема тази хартийка, мога да я дам на някой друг. Еврото е система, която е много по-голяма от България, т.е. доверието, което има към нас, е много по-голямо", обясни Маринов.

Той обаче подчерта - кешът дава анонимност и "известна свобода". "Едно от притесненията на хората е, че ако се плаща електронно има проследимост. И по-лошо от проследимостта: ако държавата или служба, или който и да е, не харесва определен човек или група хора, ако всичко е електронно, може да се щракне копчето и те да отпаднат от обществото. Има държави, в които това се прилага - големи при това, с над милиард население. Там контролът върху плащанията е строг, защото всички знаят, че ако контролираш ресурса на плащанията, контролираш и хората", отбеляза Георги Маринов.

