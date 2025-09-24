"Много български феномен", който обаче за над 20 години на пазара се е превърнал в един от най-разпознаваемите бизнеси у нас - това е EasyPay по думите на нейния съосновател и изпълнителен директор Георги Маринов. Хилядите каси от мрежата на компанията вече не са просто места за плащане на битови сметки, а центрове за услуги, много от които - дигитални.

В студиото на Money.bg Маринов даде своето обяснение за това как хем днес говорим за масово навлизане на електронните плащания, хем физическите обекти с бранда на EasyPay са над 3800.

"Ролята на касата не е, че е каса. Не е в кеша - кешът е детайл. Истината е в... касиерката. Защото тя е този човек, който застава пред вас и казва: "Аз поемам отговорност, че за тези пари, които ще дадеш, ще ти дадем лист хартия и на него ще пише какво си платил. Пази си го този лист и, когато стане проблем, ние поемаме отговорност, че ще се разправяме с всичките дружества, които няма да ти обърнат внимание. Ти така считаш - всички инвестират в колцентрове, в обслужване на клиенти, в сайтове. Абсолютно психологически фактор. Който плаща ток и парно, знае, че ще ги даде тези пари. Тази услуга той вече я е използвал. Той не си купува коледен подарък, за да изпитва радост от това, че си плаща тока и парното - той ги е изконсумирал. Единственото, което не иска, е да има проблеми. Ние се опитваме да решим това", подчерта изпълнителният директор на EasyPay.

Именно като решение на реален проблем - опашките на малобройните каси на отделните комунални дружества, започва и целият бизнес на веригата от каси преди повече от две десетилетия. Той надгражда върху първата небанкова платежна система у нас - ePay.bg, която функционира от 1999 г. и първа дава възможност за плащания онлайн с дебитни карти.

През последните години EasyPay се развива във финансово-технологична посока с различни нови предложения като платежни сметки със собствени карти, възможност за банкови преводи и банкоматна мрежа. По думите на Маринов това е един от начините за постигане на по-евтини услуги, като издадените карти са над 300 000 - включително с плащани по тях заплати и пенсии, а освен това двойно повече са тези, които използват Viber бота на компанията, за да управляват услугите си.

Георги Маринов е категоричен, че за конкуренция с банките не може да става дума: "Банките в началото правиха парични преводи, международни почтения и т.н. Масово банките една по една се отказаха от тази дейност. Масово банките някои затварят офисите, защото банковите офиси са скъпо нещо. Масово банките се опитват да ограничат кеша изобщо. Неусетно ние разпределихме функциите - банките извършват банковата работа: кредитиране, големи преводи...".

Застъпване има при преводите, но заради инцидентния характер на клиентите на EasyPay са нужни много повече процедури по проверка на изпращача и реципиента на парите - включително чрез интелигентно сканиране на документи, и това води до по-висока цена.

Обратната страна на медала е, че вече създадената инфраструктура може да се използва с различни цели: "Винаги, рано или късно, опираме до "опознай своя клиент" - know your customer. Касата, след всички технологични иновации, които направихме, е идеалното място, в което човекът да дойде, за да се представи за някаква услуга".

Именно в тази посока работи в момента EasyPay - да превърне мрежата си в сигурна среда, в която клиентът да получи документ например от застраховател, да се запознае с него и да го подпише. Едно от големите предизвикателства е свързано с това постепенно хартията да отпадне и електронно подписаните книжа да могат да се използват равностойно - особено при положение, че от години има законовата база за това.

Целия разговор гледайте във видеото!