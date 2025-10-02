Безкешовите плащания набират скорост в България - включително в някои от "крепостите" на парите в брой, и те могат да помогнат за по-спокоен преход от лев към евро в началото на следващата година. Това заяви в студиото на Money.bg Полина Тоскова, мениджър на създадената у нас финтех компания myPOS, която работи с повече от 250 000 търговци в над 30 държави.

"Искрено вярвам, че картовите плащания ще могат да помогнат в този преход по отношение на ръчното превалутиране, по отношение на което в обществото забелязваме един страх у потребителите. От друга страна, при връщането на рестото от 1 януари, знаем, че трябва да се връща в евро, съответно евроцентове, което най-вероятно ще доведе до оперативни рискове, защото търговците ще трябва да подържат две каси. Във всички тези стъпки картовите плащания биха могли да оптимизират този процеса и ние като общество да преминем много по-плавно и много по-лесно", категорична беше тя и даде пример с проследимостта на транзакциите през електронното банкиране.

За myPOS това е второ въвеждане на еврото - компанията е активна и на хърватския пазар. "В Хърватия предизвикателствата бяха основно свързани с потребителите и техните притеснения, как всъщност ще се осъществява превалутирането, какво ще се случва с двойното обозначаване на цените - всички тези въпроси, които в момента и нашето общество се задава. Това, което ние имаме като статистика, показва, че в Хърватия са използвали изключително много безкешовите плащания в преходния период", отбеляза Тоскова.

И подчерта: "Вярвам, че това е бъдещето и в XXI век всеки един търговец трябва да може да приема картово плащане. Картовите плащания ще помогнат за изсветляване на сивата икономика".

Източник: money.bg

Миналата година беше белязана от придобиването на myPOS от фонда Advent International, но и от 60% ръст на средствата, минали през системите на компанията - над милиард евро. 2025-а също ще е силна, става ясно от думите на Полина Тоскова: "Тенденциите вървят в посока да изпратим една успешна 2025 г. Най-вероятно ще се запазят тези темпове (на растеж) ориентировъчно".

Целия разговор гледайте във видеото!