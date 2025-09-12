Безконтактните плащания с карти във Великобритания може да надхвърлят сегашния праг от 100 паунда или дори да станат безлимитни, пише The Guardian. Предложението на банковия регулатор Financial Conduct Authority (FCA) предвижда банките и другите издатели сами да определят лимитите за своите клиенти.

Според FCA премахването на тавана ще направи плащанията по-удобни и ще даде на доставчиците "гъвкавост да изберат правилния лимит за себе си и за потребителите". Консултациите по темата приключват през октомври, а при одобрение новите правила може да влязат в сила още в началото на 2026 г.

Сега клиентите могат да правят до 300 паунда безконтактни плащания дневно, а за по-големи покупки е нужен ПИН код. Някои банки и доставчици вече прилагат по-ниски собствени ограничения.

"Технологиите за плащане стават по-интелигентни, а контрола върху измамите - по-надежден. Затова е време компаниите да адаптират лимитите според нуждите на клиентите и да насърчат иновациите", коментира Дейвид Гийл, изпълнителен директор за плащания и дигитални финанси във FCA. Той подчерта, че промени няма да настъпят незабавно, но доставчиците ще имат по-голяма свобода.

Новите правила ще изравнят картовите плащания с дигиталните портфейли на смартфони, при които ограничения няма. FCA смята, че рискът от измами при загубена или открадната карта няма да се увеличи. "Дори при безконтактни плащания клиентите са защитени - компаниите възстановяват средствата при измама", каза още Гийл.

Според годишния доклад на UK Finance нивата на измами при безконтактни плащания остават ниски - 1,3 пенса на 100 паунда, спрямо 6 пенса за всички неоторизирани транзакции. Обществените консултации подсказват, че лимитът за една транзакция би могъл да се вдигне до 150-250 паунда.

Лимитите на безконтактните плащания се повишават постепенно от въвеждането им през 2007 г. - първо 10 паунда, после 15 през 2010 г., 20 през 2012 г., 30 през 2015 г., 45 през 2020 г. и 100 през 2021 г.