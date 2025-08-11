Британското правителство се изправя пред неизбежната необходимост от повишаване на данъците тази есен, след като се оказа в капан поради собствените си фискални ангажименти и обещания. Въпреки нежеланието да признае публично, икономическите експерти предупреждават, че министърът на финансите Рейчъл Рийвс няма друг избор, за да покрие нарастващата дупка в публичните финанси.

Te показват тревожни тенденции - дефицитът към юни достигна 44,5 милиарда лири, което е с 6,5 милиарда повече от същия период на 2024 година. Общият държавен дълг вече възлиза на 96,3% от БВП към края на юни 2025 година, което създава сериозно напрежение върху фискалната устойчивост на страната.

Националният институт за икономически и социални изследвания (NIESR) е поредната организация, която предупреждава за необходимост от данъчни увеличения, ако Рийвс иска да спази самоналожените си "фискални правила". Тези правила придвижат балансиран бюджет до края на десетилетието и намаляване на дълга като дял от БВП до 2029-2030 година.

Нова дума - трилема

Според NIESR, правителството няма да спази "правилото за стабилност", като прогнозите сочат дефицит от 41,2 милиарда лири през фискалната 2029-2030 година. "Значителни корекции в есенния бюджет ще са необходими, ако канцлерът иска да остане в съответствие със своите фискални правила", заявиха от института.

Рийвс се оказва в това, което експертите наричат "трилема" - тя не може едновременно да спази фискалните си правила, да изпълни ангажиментите за разходи и да поддържа обещанието от предизборния манифест да не повишава данъците за "работещите хора". Поне едно от тези обещания ще трябва да бъде отменено.

Подготовка за непопулярни мерки

Финансовият министър и премиерът Киър Стармър са започнали серия от срещи за определяне на параметрите на есенния бюджет. Правителствени източници на Guardian очакват бюджетът да бъде представен през ноември, като се използва стратегия без изненади за избягване на негативна реакция от страна на пазарите.

Една от мерките, която се счита за почти гарантирана, е повишаването на данъците върху хазарта, подкрепено от бившия премиер Гордън Браун.

Други възможни варианти включват промени в данъка върху доходите или ДДС, въпреки че и двата варианта нарушават предизборните обещания.

Инфлационни притеснения

Bank of England предупреди, че може да бъде принудена да поддържа лихвените проценти на по-високи нива по-дълго от очакваното, тъй като нарастващите цени на храните, свързани с данъчните увеличения на лейбъристите, заплашват да доведат инфлацията до 4% тази година.

Централната банка понижи основния лихвен процент с четвърт пункт до 4%, но решението беше взето с минимално мнозинство от 5 към 4 гласа.

Експертите от NIESR подчертават, че "най-политически приемливите възможности за данъчни увеличения или ще доведат до много малки приходи, или ще имат големи деформиращи ефекти, или и двете". Мерки като замразяване на данъчните прагове ще засегнат особено по-бедните домакинства.

Ограничени опции

При фиксирани планове за разходи през следващите години, "единственият лост, който остава, е умерено, но устойчиво повишаване на данъците", заключава NIESR. Правителството може да обмисли обръщане на намаленията в осигуровките или корекции в корпоративното данъчно облагане, въпреки че това би противоречало на предишни обещания.

Въпреки че премиерът Стармър не призна цифрите в доклада на NIESR, той отказа да изключи възможността за вдигане на ДДС, подоходен данък и корпоративно данъчно облагане тази есен. Британското правителство явно няма избор, освен да наруши поне едно от своите ключови обещания пред избирателите.