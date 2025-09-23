През август бюджетният дефицит на Великобритания достигна 18 милиарда паунда (24,3 милиарда долара), отчете Националната статистическа служба (ONS) на страната.

Показателят се е увеличил с 3,5 милиарда паунда в сравнение с август миналата година и се оказа най-високият за този месец от пет години насам.

Икономисти предварително средно очакваха бюджетен дефицит от 12,75 милиарда паунда, т.е. доста по-нисък от реалния към август.

От началото на текущата финансова година, започваща от април, досега, т.е. за периода април-август, бюджетният дефицит на Великобритания е 83,8 милиарда паунда. Това е със 16,2 милиарда паунда повече от същия период на миналата година и е най-големият дефицит от 2020 г. насам.

Бюджетните приходи на страната само през август са се увеличили с 4,8 милиарда паунда до общо 93,2 милиарда паунда, а разходите са нараснали с 8,4 милиарда паунда, до 111,1 милиарда паунда. Посоченото включва и лихвени плащания по държавния дълг, които са се увеличили с 1,9 милиарда паунда до 8,4 милиарда паунда.

Британската икономика губи инерция - какво я "тегли назад"

Британската икономика губи инерция - какво я "тегли назад"

Какви са основните проблеми пред растежа на БВП на Великобритания

Общият държавен дълг на Великобритания (без заемите от държавни банки)към края на август е около 96,4% от брутния вътрешен продукт (БВП). Така сега съотношението на дълг към БВП е близо до най-високото си ниво, отчетено в началото на 60-те години на миналия век.

Ще припомним, че за страните от ЕС, изискването е държавният дълг да не надвишава 60% от БВП на съответната страна. Като се има предвид това, може да се отчете, че задлъжнялостта на Великобритания застрашително расте.

Великобритания строи нова АЕЦ на стойност над 20 млрд. долара

Великобритания строи нова АЕЦ на стойност над 20 млрд. долара

Инвеститор в проекта е и френска държавна компания