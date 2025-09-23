През август бюджетният дефицит на Великобритания достигна 18 милиарда паунда (24,3 милиарда долара), отчете Националната статистическа служба (ONS) на страната.

Показателят се е увеличил с 3,5 милиарда паунда в сравнение с август миналата година и се оказа най-високият за този месец от пет години насам.

Икономисти предварително средно очакваха бюджетен дефицит от 12,75 милиарда паунда, т.е. доста по-нисък от реалния към август.

От началото на текущата финансова година, започваща от април, досега, т.е. за периода април-август, бюджетният дефицит на Великобритания е 83,8 милиарда паунда. Това е със 16,2 милиарда паунда повече от същия период на миналата година и е най-големият дефицит от 2020 г. насам.

Бюджетните приходи на страната само през август са се увеличили с 4,8 милиарда паунда до общо 93,2 милиарда паунда, а разходите са нараснали с 8,4 милиарда паунда, до 111,1 милиарда паунда. Посоченото включва и лихвени плащания по държавния дълг, които са се увеличили с 1,9 милиарда паунда до 8,4 милиарда паунда.

Общият държавен дълг на Великобритания (без заемите от държавни банки)към края на август е около 96,4% от брутния вътрешен продукт (БВП). Така сега съотношението на дълг към БВП е близо до най-високото си ниво, отчетено в началото на 60-те години на миналия век.

Ще припомним, че за страните от ЕС, изискването е държавният дълг да не надвишава 60% от БВП на съответната страна. Като се има предвид това, може да се отчете, че задлъжнялостта на Великобритания застрашително расте.