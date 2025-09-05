Британските потребители може да спестяват по 5 милиарда паунда годишно от сметките за ток, ако се промени начинът, по който работи енергийният пазар. Решението изглежда толкова просто, че звучи почти абсурдно - да се спре практиката газовите централи да диктуват цената на електроенергията в страната, пише "Гардиън".

Според доклад на бившия правителствен енергиен експерт Адам Бел, макар газовите централи да осигуряват само четвърт от годишното електропотребление във Великобритания, те определят цената на тока през 98% от времето. Това прави британския енергиен пазар най-зависим от газа в Европа - средно в ЕС газът определя цените едва под 40% от времето.

Проблемът се корени в системата на ценообразуване, при която цената на електроенергията се определя от най-скъпия източник на енергия в момента - обикновено газовите централи. Дори когато вятърът духа силно и слънцето грее, а възобновяемите източници произвеждат евтина енергия, цената остава привързана към скъпия газ.

"Премахването на газа от енергийния пазар е радикална стъпка, но живеем в радикални времена. Правителството има много малко опции да намали сметките, и нито една не носи толкова висока възвръщаемост като нашето предложение", казва Бел, който сега работи в консултантската компания Stonehaven.

Планът предвижда газовите централи да бъдат държани като "стратегически резерв" - да се включват само когато е необходимо, без да влияят на общата цена на електроенергията на пазара. Това би намалило сметките на домакинствата с до 1,7 милиарда паунда годишно до 2028 година, а разходите на бизнеса и индустрията - с 3,3 милиарда паунда.

За собствениците на газови централи това всъщност може да е привлекателно решение, тъй като им осигурява гарантирани приходи докато Великобритания драстично ще намалява използването на изкопаеми горива през 30-те години.

Ангарад Хопкинсън от Greenpeace обяснява абсурда на сегашната система: "Нелепо е все още да позволяваме на скъпия и нестабилен газ да определя цената, която плащаме за електричество. Възобновяемата енергия от вятър и слънце е по-евтина от газа, цените й са по-стабилни и произвеждаме все повече от нея всяка година."

Проблемът с високите енергийни цени не се отнася само до домашните бюджети. Той застрашава и правителствените планове за насърчаване на електрическите автомобили и алтернативното отопление, тъй като прави тези технологии по-скъпи за потребителите.

"Мисията ни за чиста енергия до 2030 година ще замени зависимостта от нестабилните пазари на изкопаеми горива с чиста, произведена в страната енергия.", коментира пред изданието говорител на правителството.