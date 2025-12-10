Дълги години секторите на софтуера и отбраната в България не са си "говорили" и не са осъзнавали нуждата от съвместна работа, а те заедно могат да придвижат България и Европа към независимост в сферата на сигурност. Това коментира пред Money.bg председателят на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) Крум Хаджигеоргиев.

"Примерът, който гледаме в ежедневието с войната в Украйна и това какво направиха софтуерните програмисти там за техния отбранителен комплекс е достатъчно показателен за това, че ние трябва да работим повече заедно, за да произвеждаме по-добри иновативни продукти и проекти за нашата отбрана и нашият суверенитет да бъде пазен - няма хора да ни пази, освен ние самите", подчерта той.

БАСКОМ през последните няколко месеца активно коментира темата за възможни партньорства в сферата на отбраната с компании в бранша.

По думите на Хаджигеоргиев все още е рано да говорим за конкретни колаборации и проекти, но вече има стъпки в тази посока: "Виждаме няколко стартъпа, които директно казват: "Ние можем на иновираме нашите продукти, които започват като отбранителни и след това се надяваме да минат и в някаква гражданска употреба. Виждаме технологичен трансфер, виждаме диалог между производители на муниции и компании, които произвеждат дронове".

Председателят на БАСКОМ беше категоричен, че софтуерният сектор е "хоризонтален", като помага за дигитализирането на реалната икономика във всяка вертикала - включително и публичния сектор. "Ние сме стратегически стълб, който продължава да крепи икономиката без сериозни сътресения и продължава да расте", допълни той.

Последният БАСКОМ Барометър за състоянието на индустрията все пак показва най-бавния ѝ растеж от 10 години насам, но Хаджигеоргиев подчерта, че очакваните 9,4-9,5% през 2025-а "на фона на други сектори в страната са по-скоро добра новина".

Пазарът се променя. Променя се и светът

"На пазара на труда има едно връщане обратно към нормалността на това определени работни места да бъдат пускани на пазара и за тях да се конкурират хора. Допреди няколко години, когато постпандемичната бонанза от бизнес и дигитализация беше в обратната пропорция, за един човек се конкурираха 4-5 обяви. Това неминуемо доведе до, цитирам колеги от други медии, "хем сме скъпи, хем вече не сме толкова качествени", коментира Крум Хаджигеоргиев.

По думите му навлизането на изкуствения интелект и повишеното търсене в сферата на информационната сигурност се отразяват на обявите, докато в същото време новооткритите позиции като тези за Manual QA или за PHP програмисти намаляват.

По думите му България все още стои добре в региона като дестинация за разработка на софтуер. По-малки държави като Северна Македония и Косово наваксват с бързи стъпки, но имат какво да научат от нашата страна.

"Съседни държави като Румъния и Турция от гледна точка на многолюдност имат потенциала да се развият от гледна точка на талант, но като зрялост на сектора, знания на самите компании и иновация вътре в секторите, стоим доста добре - бих казал, че сме водещи", допълни още той.

Как се променя ролята на човека в софтуерната разработка в епохата на AI? "Магнитудът на тази иновация е огромен и очакванията са ми, че използването на изкуствения интелект ще е в целия организационен ред на една организация - не само програмистът да пише по-бързо код чрез инструмента, но и мениджърът му да го използва, за да бъде по-креативен и по-бързо да върши работата си", отговори Хаджигеоргиев.

БАСКОМ работи по проект за това как да се имплементира изкуственият интелект в средните училища в България, като той първо ще бъде изпробван в пилотна група от образователни институции.

Целия разговор гледайте във видеото!