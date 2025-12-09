Бихме могли да очакваме, ако нещата се развиват добре, в началото на следващата година да имаме още една стъпка повишение на кредитния рейтинг на страната, което е добре от гледна точка на привличането на финансов ресурс за страната, за банките - от там надолу и за бизнеса съответно също има ползи. Това коментира в интервю в студиото на Money.bg Дончо Барбалов, зам.-министър на икономиката и индустрията.

Що се отнася за ползите от въвеждане на еврото у нас от началото на 2026 година, зам.-министърът посочи, че това ни дава много възможности, но от нас зависи как да се възползваме от тях. "Реално, основните ни търговски партньори се държави от еврозоната. Това, което виждаме през последните години е един много прагматичен и доста бърз процес на промяна в еврозоната и в Европейския съюз в положителна посока", каза Дончо Барбалов.

Освен това, по думите му, в момента се водят много сериозни преговори с Индия, с Индонезия е договорено споразумение. Всички тези споразумения дават достъп на европейските фирми до нови пазари, които ние като част вече от "сърцето" на Европа, трябва да се възползваме максимално и да увеличаваме нашия износ към нови пазари.

Другата тема, която е много важна и ще се развива следващите месеци и години, това е от гледна точка на критичните суровини, посочи зам.-министърът. "Европейския съюз търси своята независимост и разработване на собствени находища за тези критични материали, които са много важни за производство на полупроводници, за слънчеви панели."

Като едни от най-важните приоритети в работата на Министерството на икономиката и индустрията, зам.-министърът изтъкна Стратегията за индустриализация - "по която ние работим вече няколко месеца, до година трябва да е готова", както и подпомагане на малките и средни предприятия, защото те са преобладаващият брой фирми в България.

И тук имаме една инициатива, която в момента подготвяме с Европейска инвестиционна банка за подпомагане на малките и средни предприятия, които са свързани с отбранителната промишленост.

Подпомагайки за тяхното развитие, на практика така стигаме до подобрение на икономическото състояние на много голям брой хора, които работят в тях, подчерта Дончо Барбалов.

Зам.-министърът открои и значението на работата на нашите външнотърговски представители. "В момента изграждаме система за информираност, за да може тези наши представители зад граница да имат по-добра информация за българските фирми - какви биха били секторите, където може да се търси реализация на български продукти, за да може да помагаме на българския бизнес зад граница, да уличаваме износа на практика", коментира още Барбалов.

Цялото интервю гледайте във видеото!