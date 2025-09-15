Международната агенция за кредитен рейтинг Fitch Ratings понижи дългосрочния рейтинг на Франция в чуждестранна валута (IDR) на "A+" със "стабилна" перспектива, се казва в изявление на агенцията. Това означава на практика, че при следващото разглеждане на кредитния рейтинг, най-вероятно агенцията ще го запази на същото ниво.

По-конкретно, от Fitch Ratings заявяват, че: "Понижаването на рейтинга е обусловено от следните основни компоненти, определящи рейтинга и тяхната относителна значимост:

високо и нарастващо съотношение на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) на страната;

(голяма) политическа фрагментация възпрепятстваща бюджетната консолидацията;

слаби показатели на фискална политика, както и висок бюджетен дефицит за 2025 г.".

Според прогнозата на Fitch Ratings, бюджетния дефицит на Франция за 2025 г. се очаква да бъде 5,5% от БВП, като се прогнозира той да остане над 5% през следващите две години. Припомняме, че според изискванията на ЕК, бюджетният дефицит на страните от ЕС не би трябвало да надхвърля 3% от БВП на съответната страна.

Още по-сериозно е положението с външния дълг на страната с втората в ЕС икономика (след германската). От агенцията за кредитен рейтинг очакват държавния дълг на Франция да се увеличи до 121% от БВП до 2027 г., като сега е около 115% от БВП. Уточняваме, че страните от ЕС би трябвало да спазват ограничението, държавният дълг на всяка държава да не надвишава 60% от нейния БВП.

Както се отбелязва, това "ограничава способността да се реагира на нови шокове без по-нататъшно влошаване на държавните финанси".

През март 2025 г. Fitch даде "отрицателна" перспектива за дългосрочния рейтинг на Франция в чуждестранна валута. Което към онзи момент означаваше, че при следващото преразглеждане на кредитния рейтинг, има голяма вероятност той да бъде понижен - както се и случи сега.

Ще припомним, че преди близо година тогавашният министър на икономиката, финансите и индустриалния суверенитет на Франция Антоан Арман заяви по радио France Inter, че "сега страната преживява една от най-тежките ситуации на бюджетен дефицит в своята история". "Като изключим една или две изключително кризисни години, ние (Франция) сме изправени пред най-лошия дефицит в нашата история", казва министърът. По думите на Арман през септември миналата година, "в това отношение ситуацията е много сериозна."