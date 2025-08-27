Държавният и държавно гарантиран дълг на Украйна към 31 юли 2025 г. възлиза на над 186 милиарда долара, като се е увеличил с 1,29 милиарда долара за месец. Това съобщи Министерството на финансите на страната.

Според информацията на ведомството, външният дълг в структурата на общия държавен дълг е 75%, т.е. почти 5,828 трилиона гривни (139,54 милиарда долара), а вътрешният дълг - 25%, т.е. 1,946 трилиона гривни (46,59 милиарда долара).

През юни държавният и държавно гарантиран дълг на Украйна се е увеличил с почти 4 милиарда долара, а месец по-рано - с 1 милиард долара.

В края на април депутатът от Върховната рада Михаил Цимбалюк коментира, че външният дълг на Украйна за първи път в историята надхвърля 100% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната и всъщност Киев е в неплатежоспособност. За сравнение, според изискваният на ЕК, държавният дълг на страните от ЕС би трябвало да не надвишава 60% от БВП на съответната държава, но при някои от големите държави в блока показателят е по-висок.

В същото време местното издание "Икономическа правда" прогнозира, че през 2025 г. общият държавен дълг на Украйна ще нарасне до 110% от БВП.

От своя страна, Сметната палата на Украйна съобщи, въз основа на резултатите от одит, че през първото тримесечие на 2025 г. страната е похарчила една шеста от бюджетните си приходи за изплащане и обслужване на държавния дълг.

Властите в Киев напоследък са признавали неведнъж, че Украйна вече може самостоятелно да покрива само своите военни разходи.

Всички останали бюджетни "пера" се финансират от чуждестранна помощ. По-голямата част от средствата се отпускат на Киев като заеми, а не са безвъзмездни средства.