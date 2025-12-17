Глобалният смартфон пазар ще влезе в рецесия със свиване от 2,1% през 2026 г., като скокът в цените на отделните компоненти ще повлияе на търсенето. Това посочват от Counterpoint Research в ревизираната си прогноза за следващата година.

Първоначално анализаторите очакваха поне крехък растеж догодина.

Най-голяма е промяната в негативен план при китайските производители, но реално всички играчи на пазара се очаква да доставят по-малко устройства.

  • На първо място ще е Apple с 19% пазарен дял, но и 2,2% спад.
  • Със същия процент е и Samsung, при които спадът ще е с 2,1%.
  • Xiaomi са трети с 14% и 1,8% по-малко доставени устройства.
  • Vivo и Oppo остават извън челната тройка със съответно 9% и 8% пазарен дял и 1,2% негативен растеж.
  • Honor остава на шеста позиция с 6% пазарен дял, но и с най-драматичен спад сред големите брандове - 3,4%.

"Това, което виждаме сега е че най-ниската част на пазара (под $200) е най-сериозно засегната. Разходите за вложените в устройствата материали са скочили с 20-30% от началото на годината. В средния и високия клас виждаме 10-15% увеличение", коментира изследователският директор на Counterpoint Ем Ес Хуанг.

Очакването на анализаторите е цените на паметите да скочат с още 40% до второто тримесечие заради голямото търсене на RAM за центровете за данни с AI. Тогава би вдигнало общата цена на частите, нужни за производството на един смартфон, с между 8% и 15%.

Част от разходите ще се прехвърлят на крайните клиенти и така средните цени ще скочат с почти 7% през 2026 г. - близо двойно спрямо предходната прогноза.

Очакването на Counterpoint Intelligence е производителите с мащаб, богато продуктово портфолио с акцент върху високия клас и вертикални интеграции да преминат през сложната ситуация по-лесно. Като пример за такива са дадени Apple и Samsung.

Междувременно, започваме да виждаме "даунгрейд" на различни компоненти с цел да се запазят познатите ценови нива - влагат се камери, екрани, аудио компоненти и памети от по-нисък клас или от по-стари генерации.

В подобна ситуация компромиси вероятно има най-малко във високия клас смартфони - техните купувачи не са толкова чувствителни към ценовите скокове. За всички, които нямат парите и/или желанието да притежават флагман обаче изглежда, че 2026-а няма да е годината за нов смартфон - освен ако някой от производителите не се престраши именно в тази ситуация да опита да завоюва пазарен дял с добро предложение.