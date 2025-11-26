Apple ще си върне короната на най-големия производител на смартфони в света за първи път от повече от десетилетие, благодарение на успешния дебют на новата серия iPhone 17 и наплива на потребители, които обновяват своите устройства, пише Bloomberg, като цитира анализ на Counterpoint Research.

Според експертите моделите iPhone 17, представени през септември, са много успешни както в САЩ, така и на втория най-важен пазар за Apple - Китай.

Те са накарали повече хора да обновят своите устройства, което доведе до двуцифрен ръст на продажбите в сравнение с миналата година и на двата пазара. Apple съобщи миналия месец, че продажбите растат по-бързо от очакваното, като през празничния тримесечен период се очаква да бъдат достигнати рекордни приходи от 140 милиарда долара.

Американската компания се възползва и от постепенното нормализиране на търговските напрежения между САЩ и Китай, както и от понижението на долара, което стимулира покупките в нововъзникващите пазари, добавят от Counterpoint Research.

Според данните им, растежът ще изведе Apple пред дългогодишния й конкурент Samsung през тази година. Доставките на iPhone се очаква да нараснат с 10% през 2025 г., в сравнение с 4,6% за корейския гигант.

Очаква се общият пазар на смартфони да се разшири с 3,3% през 2025 г., като Apple ще заеме дял от 19,4%. Това ще бъде първият път от 2011 г. насам, когато компанията заема първото място.

Много важно в случая е да отбележим, че даже и най-евтиният iPhone е на цената на Android устройство от flagship killer категорията, т.е. говорим за портфолио от като цяло скъпи телефони. За сравнение, огромна част от продажбите на Samsung, Xiaomi и т.н. са в средния и ниския клас, където маржовете са минимални. Това означава, че Apple печелят много повече пари от всеки продаден телефон. А продават много телефони.

"Освен изключително положителния прием на пазара на серията iPhone 17, основният фактор за подобрените прогнози за доставките е, че цикълът на подмяна достига своя преломен момент", обяснява анализаторът от Counterpoint Ян Уанг.

Става дума за потребителите, които са закупили смартфони по време на бума на COVID-19, но и за хората, купили си 358 милиона употребявани iPhone през последните две години. Това са все потенциални купувачи на нови смартфони от Apple, които вече са част от екосистемата на компанията.

Гледайки по-далеч в бъдещето, Уанг предвижда Apple да увеличи преднината си. Предстоящото дебютиране през 2026 г. на сгъваем iPhone и (по-)бюджетен iPhone 17e ще подпомогне продажбите. Очаква се Apple да продължи с тези модели с основна промяна в дизайна на iPhone през 2027 г., отбелязва Bloomberg.

С тези благоприятни условия Counterpoint очаква Apple да остане номер 1 в продажбите на телефони до 2029 г.