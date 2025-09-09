Apple не играят на дребно, но определено играят на тънко - това може да се каже веднага след края на дългоочакваната хардуерна премиера на компанията. На нея беше представен iPhone Air - първият радикално нов дизайн на технологичния гигант от дебюта на iPhone X през 2017 г. насам.

Отново има лек елемент на скандал - iPhone Air е първият глобален смартфон без сим слот. Ще трябва да използвате eSIM с него.

Както се и очакваше, говорим за най-тънкия (и, субективно казано, най-стилния) iPhone до момента. Той е дебел едва 5,6 милиметра, има 6,5-инчов дисплей и корпусът му е направен от титан, годен за използване в космоса. Това го прави много здрав, но освен това ще помага и за охлаждането на процесора - новия A19 Pro.

Ключово при чипсета е подобрението при графичния ускорител. В съвременните устройства той не отговаря само за визуализацията на игрите, но също така му се поверяват задачи, свързани с изкуствения интелект. Именно в тази връзка A19 Pro има допълнителни чипове за ускоряване на машинното обучение, а също така и чистата GPU производителност е направила троен скок и вече е на нивото на MacBook Pro лаптоп.

След фиаското с AI-интегрирания асистент Siri, Apple вече са доста по-обрани по темата изкуствен интелект, но все пак посочиха по време на събитието, че A19 Pro ще позволи локална работа на големи езикови модели - а това е ключово за изкуствен интелект, който реално помага на потребителя в ежедневните задачи. Батерията ще осигурява "цял ден" автономия.

Камерата е само една - 48-мегапикселова. Интересно е развитието при фотографската система на базовия iPhone 17. Той продължава да е с две камери, като обаче вместо ултраширокоъгълната идва телефото обектив с двойно приближение и 12 мегапикселов сензор. Тази конфигурация дава възможност за по-естествена перспектива на портретите и освен това преповтаря "арсенала" на първия успешен смартфон с двойна камера - iPhone 7 Pro от преди десетилетие.

Източник: Apple

Извън това базовият модел вече е с по-голям 6,3-инчов екран при запазен общ размер на устройството, минимум 256 гигабайта вградена памет и A19 процесор. Зареждането е подобрено, като вече 50% се достигат за само 20 минути.

Тази година Plus смартфон от Apple няма да има, но Pro и Pro Max моделите получават ъпгрейди ъпгрейди. Те ще са с процесора A19 Pro, 3 48-мегапикселови камери с до 200 милиметра еквивалентно фокусно разстояние, професионалния кодек за видео ProRes Raw... но и алуминиеви корпуси, вместо такива от титан.

Отново на събитието Apple показаха нови попълнения в AirPods и Watch сериите си - включително и ъпгрейд на топ часовника Watch Ultra.