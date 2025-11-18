Apple постига един от най-силните си месеци в Китай от години насам, предава Reuters. През октомври iPhone заема 25% от целия смартфон пазар, показват данни на Counterpoint Research. Това означава, че всеки четвърти продаден телефон е бил от новата серия iPhone 17 - линията, която изстреля продажбите нагоре с 37% спрямо миналата година. Подобен дял Apple е имала последно през 2022 г., когато конкуренцията във високия клас беше значително по-слаба.

Китайският пазар като цяло също се раздвижва - продажбите растат с 8% на годишна база, подпомогнати както от Apple, така и от местните производители. И трите модела от серията iPhone 17 отбелязват силни двуцифрени ръстове, като базовият вариант води класацията. Над 80% от всички продадени устройства на Apple са били нови модели - знак за устойчив интерес и възможност за рекорден празничен тримесечен период, отбелязват анализаторите.

Apple очаква рекордни продажби през празничния сезон, движени от iPhone 17

Apple очаква рекордни продажби през празничния сезон, движени от iPhone 17

Технологичният гигант отчита най-високата си годишна печалба досега и прогнозира двуцифрен ръст на приходите

Междувременно местните брандове също бележат прогрес. Xiaomi се изкачва до второ място в класацията за пръв път от над десетилетие, благодарение на ранния дебют на своята серия 17. Продажбите на Oppo скачат с 19%, подкрепени от новите Find X9 и Reno 14.

Единственият потенциален риск пред Apple е предстоящото пускане на Huawei Mate 80 на 25 ноември - дългоочакван модел, който може да засили конкуренцията във високия клас. Засега обаче анализаторите от Counterpoint отбелязват, че инерцията зад Apple е силна и не се виждат признаци за рязко забавяне.