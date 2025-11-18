Apple постига един от най-силните си месеци в Китай от години насам, предава Reuters. През октомври iPhone заема 25% от целия смартфон пазар, показват данни на Counterpoint Research. Това означава, че всеки четвърти продаден телефон е бил от новата серия iPhone 17 - линията, която изстреля продажбите нагоре с 37% спрямо миналата година. Подобен дял Apple е имала последно през 2022 г., когато конкуренцията във високия клас беше значително по-слаба.

Китайският пазар като цяло също се раздвижва - продажбите растат с 8% на годишна база, подпомогнати както от Apple, така и от местните производители. И трите модела от серията iPhone 17 отбелязват силни двуцифрени ръстове, като базовият вариант води класацията. Над 80% от всички продадени устройства на Apple са били нови модели - знак за устойчив интерес и възможност за рекорден празничен тримесечен период, отбелязват анализаторите.

Междувременно местните брандове също бележат прогрес. Xiaomi се изкачва до второ място в класацията за пръв път от над десетилетие, благодарение на ранния дебют на своята серия 17. Продажбите на Oppo скачат с 19%, подкрепени от новите Find X9 и Reno 14.

Единственият потенциален риск пред Apple е предстоящото пускане на Huawei Mate 80 на 25 ноември - дългоочакван модел, който може да засили конкуренцията във високия клас. Засега обаче анализаторите от Counterpoint отбелязват, че инерцията зад Apple е силна и не се виждат признаци за рязко забавяне.