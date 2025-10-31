Apple прогнозира, че предстоящият празничен сезон ще бъде най-силният в историята ѝ, подкрепен от стабилното търсене на новия iPhone 17, съобщава Financial Times. Компанията от Купертино обяви рекордна годишна печалба от 112 млрд. долара за финансовата година, приключила на 27 септември, което е увеличение с 20% спрямо предходната година.

Очакванията за последното тримесечие на годината са приходите да нараснат между 10 и 12% на годишна база, а продажбите на iPhone - с двуцифрен ръст. Това е значително над прогнозите на анализаторите от Уолстрийт, които предвиждаха около 6% увеличение. Финансовият директор на Apple, Кеван Парек, коментира, че "силният старт" на iPhone 17 след септемврийския му дебют е в основата на оптимизма.

Новият модел се оказва ранен хит, след като Apple реши да не повишава цената, въпреки разходите от американските мита, и добави повече функции към базовите версии. Данни на Counterpoint Research показват, че продажбите на iPhone 17 изпреварват миналогодишните резултати на iPhone 16 с 14% в САЩ и Китай.

Приходите за тримесечието достигат 102,5 млрд. долара, което е с 8% повече спрямо година по-рано и над очакванията на анализаторите (101,6 млрд. долара по данни на Visible Alpha). Нетната печалба за периода е 27,5 млрд. долара, а печалбата на акция - 1,85 долара.

Компанията очаква брутните ѝ маржове да останат между 47 и 48%, въпреки натрупаните 1,4 млрд. долара разходи от мита, като само през последното тримесечие е отчетен ефект от 1,1 млрд. долара.

Apple продължава да изпитва затруднения в доставките на моделите iPhone 16 и 17, което е довело до леко изоставане спрямо прогнозите за предходното тримесечие. Приходите от Китай - ключов пазар за компанията - са намалели с 4% заради конкуренцията с местни производители като Huawei и регулаторни пречки.

Въпреки това изпълнителният директор Тим Кук, който наскоро посети страната, заяви, че очаква възстановяване на растежа през декемврийското тримесечие, като трафикът в магазините на Apple в Китай вече е "значително" по-висок от миналата година.

За първи път в историята си Apple отчита над 100 млрд. долара приходи от услуги - включително App Store, iCloud и Apple Pay. Този високодоходен сегмент продължава да расте, въпреки глобалния регулаторен натиск върху контрола на Apple върху собствената ѝ екосистема.

Пазарната капитализация на компанията достигна 4 трилиона долара по-рано тази седмица, а цената на акциите е нараснала с над 30% от август насам, след възстановяване от спада през пролетта, причинен от търговското напрежение между САЩ и Китай.

Тим Кук заяви, че е "много окуражен" от решението на Вашингтон да намали митата върху китайски внос от 20% на 10% след срещата между президента Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин.

Макар Apple все още да изостава от конкурентите си в надпреварата за изкуствен интелект - с отложени обновления на Siri и технически проблеми с нови функции - компанията увеличава инвестициите си в тази област. Разходите за научноизследователска и развойна дейност са се повишили с 11% през последното тримесечие, посочва Парек.