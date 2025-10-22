Coca-Cola отчете тримесечни печалби и приходи, които надминават очакванията, но гигантът в производството на напитки обяви, че търсенето е слабо, макар да се подобрява, съобщава CNBC.

"След по-бавен старт, приключихме с подобрени резултати през тримесечието", заяви финансовият директор Джон Мърфи.

Акциите на Coke затвориха с 4% ръст във вторник. Ето какво отчете компанията в сравнение с очакванията на анализаторите от Уолстрийт, анкетирани от LSEG:

Печалба на акция: 82 цента коригирана спрямо очаквани 78 цента

Приходи: 12,41 милиарда долара коригирани спрямо очаквани 12,39 милиарда долара

Компанията отчете нетна печалба за третото тримесечие, дължима на акционерите, в размер на 3,7 милиарда долара, или 86 цента на акция, в сравнение с 2,85 милиарда долара, или 66 цента на акция, година по-рано.

Без да се отчитат разходите за преструктуриране и други елементи, Coke спечели 82 цента на акция. Нетните продажби се увеличиха с 5% до 12,46 милиарда долара. Органичните приходи на Coca-Cola, които изключват придобиванията, продажбите на активи и валутните операции, са се увеличили с 6%.

Обемът на продадените бройки на компанията се е увеличил с 1%, което е обрат спрямо спада през последното тримесечие. Показателят изключва влиянието на ценообразуването и чуждестранната валута, за да отрази търсенето. На този фон обемът както в Латинска Америка, така и в Северна Америка, два ключови пазара, е останал непроменен за тримесечието.

Ръководителите на Cokа-Cola заявиха, че потребителите с ниски доходи в САЩ купуват по-малко от продуктите ѝ. Компанията също така наблюдава по-висок трафик от магазините за един долар, което е още един знак, че потребителите с ниски доходи се чувстват притиснати, каза главният изпълнителен директор Джеймс Куинси в предаването "Squawk on the Street" по CNBC.

Сега компанията се опитва да се насочи към тях с "достъпни" опции, като мини кутии сода, които имат по-ниска цена, но струват повече за унция.

"Въпреки продължаващите разлики в разходите между групите по доходи и по-бавния трафик между каналите, обемът в Северна Америка е останал непроменен и се е подобрил последователно за второ поредно тримесечие", коментирра главният оперативен директор на Coka-Cola Енрик Браун.

Подобна динамика се наблюдава и в Европа, където също се наблюдава спад в обема, според ръководителите. По-широкото подразделение за Европа, Близкия изток и Африка отчете ръст на обема от 3%. По-скъпите марки на Coca-Cola, като Fairlife и Smartwater, обаче са светли петна за компанията, показвайки, че потребителите с високи доходи все още са склонни да плащат повече за първокласни напитки.

В световен мащаб Coca-Cola отбеляза най-голям ръст на обема в сегментите си вода, спорт, кафе и чай. Бутилираната вода и спортните напитки отбелязаха увеличение на обема с 3%, докато кафето и чаят отчетоха ръст на обема с 2%. Обемът на газираните безалкохолни напитки на компанията остана непроменен за тримесечието, докато сегментът на сокове, млечни продукти с добавена стойност и напитки на растителна основа отчете свиване на обема с 3%.

Компанията потвърди прогнозата си за цялата година. Coca-Cola очаква сравнимата печалба на акция да се увеличи с 3%, а органичните приходи да се увеличат с 5% до 6%. С поглед към 2026 г. Coca-Cola прогнозира лек попътен вятър както за приходите, така и за сравнимите си печалби от валутните колебания. Компанията ще предостави пълна прогноза за предстоящата година в отчета си за приходите за четвъртото тримесечие.