Coca-Cola води преговори за продажбата на веригата кафенета Costa Coffee, съобщават световните медии. Цената на евентуалната сделка може да бъде значително по-ниска от платените от гиганта през 2018 година £3,9 милиарда паунда.

Според източници на Sky News, производителят на безалкохолни напитки работи с инвестиционната банка Lazard за оценка на интереса от потенциални купувачи.

Преговори вече са проведени с ограничен брой кандидати, сред които частни инвестиционни фондове. Очаква се индикативни оферти да бъдат подадени в началото на есента.

Анализатори обаче предупреждават, че Coca-Cola може да реши да не пристъпи към сделка.

Сериозен спад

Когато Coca-Cola придоби Costa от британската група Whitbread през 2018 г., сделката трябваше да даде на компанията глобален достъп до бързо растящия пазар на кафе. Веригата обаче по-скоро се сблъсква с нарастващи разходи за суровини, инфлационен натиск и сериозна конкуренция от брандове като Starbucks, Caffè Nero и други.

Анализатори смятат, че днес Costa може да бъде оценена на не повече от £2 милиарда - почти наполовина от платената сума.

Според последните отчети, Costa е реализирала оборот от £1,22 милиарда за финансовата 2023 г., което е 9% ръст спрямо предходната година. Въпреки това компанията отчита загуба преди данъци от £9,6 милиона, след като година по-рано беше на печалба от £245,9 милиона.

Познатото лого

Веригата оперира с над 2000 кафенета във Великобритания и още хиляди обекти и автомати Costa Express в чужбина. Глобалната й работна сила наброява около 35 000 души.

Каферерията е добре позната у нас, като първият обект Costa Coffee у нас отваря врати в София през 2006 година, според информация от българския сайт на веригата. Заведенията се управляват от "Кофи Лайф" ЕООД, официален франчайз партньор на марката в страната.

Към днешна дата компанията ръководи мрежа от 19 кафетерии в София, Варна, Пловдив, Бургас и к.к. Слънчев бряг.

Стратегията на Coca-Cola

Главният изпълнителен директор на Coca-Cola Джеймс Куинси призна пред инвеститори, че бизнесът "не е постигнал резултатите, които очаквахме" и че компанията е "в режим на размисъл" относно бъдещето на Costa.

Въпреки слабите резултати обаче от придобиването досега веригата е изплатила над £250 милиона дивиденти на своя собственик.

За Coca-Cola, чиято пазарна капитализация възлиза на около $300 милиарда, продажбата на Costa няма да е решаваща в мащабите на бизнеса й. Затова експерти я разглеждат по-скоро като отстъпление от декларираните амбиции за изграждането на глобална кафе-марка.