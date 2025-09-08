Слуховете за планове на Coca-Cola да се отърве от Costa Coffee тръгнаха, когато стана ясно, че гигантът води преговори с няколко потенциални купувачи за британската кафе верига.
Сега се оказва, че два големи фонда за управление на активи - Apollo Global Management, KKR и Bain Capital - проявяват интерес към кафе бизнеса, който управлява над 2000 магазина във Великобритания и общо 4000 по света, включително и у нас.
Coca-Cola завърши придобиването на Costa Coffee за 3,9 милиарда паунда през януари 2019 г., побеждавайки частни фондове като вече споменатия Bain и TDR Capital. Но сделката не успя да оправдае очакванията.
Главният изпълнителен директор на Coca-Cola Джеймс Куинси обяви миналия месец, че Costa "не е доставила това, което искахме" и "не е там, където искахме да бъде от гледна точка на инвестиционната хипотеза". Очертава се изходът от тази инвестиция да бъде много болезнен във финансово и имиджово отношение.
Oколо 35 000 души по целия свят работят за бранда
Какво се обърка?
Придобиването на Costa Coffee трябваше да отбележи знаковото навлизане на Coca-Cola в глобалната категория горещи напитки - празнина в иначе огромното й портфолио. Проблемът е, че Coca-Cola така и не успя да разбере пазара, в който навлизаше.
"Стратегията се провали почти веднага", казва пред специализираното онлайн издание Food Navigator Нандини Рой Чоудури, главен консултант за храни и напитки в аналитичната група Future Market Insights.
Индустриални анализатори смятат, че Coca-Cola е платила твърде много за кафе веригата, която още преди сделката забавяше растежа си и имаше интензивна конкуренция в лицето на американската Starbucks, британската Pret A Manger и вълната от бутикови кафенета, особено популярни сред по-младите потребители.
"Coca-Cola подцени колко капиталоемък и оперативно взискателен е бизнесът с кафенета в сравнение с традиционния модел на концентрати и бутилиране", обяснява Чоудури. COVID-19 допълнително увеличи тези слабости, причинявайки затваряне на магазини, покачване на наемите и преминаване на потребителите към консумация у дома.
Дори когато конкурентите се възстановиха чрез цифрово услуги и премиум репозициониране, Costa изостана в иновациите и международното разширяване. Единственият проблясък на изобретателност - Costa Express вендинг машините, които се вписваха добре в дистрибуционните сили на Coca-Cola, не беше достатъчен да компенсира вече значителните загуби.
През 2023 г. приходите бяха 1,2 милиарда паунда със загуба преди данъци от 9,6 милиона паунда.
Фундаментално несъвпадение
Секторът на кафенетата е фундаментално различен от основния бизнес на Coca-Cola с напитки. Кафе веригите като Costa са изградени върху оперативно съвършенство - управление на наеми и на текучеството на персонала, логистика на пресни храни и предоставяне на последователно обслужване на клиентите.
Coca-Cola, от друга страна, е процъфтявала над век с лек модел на активи. Фокусът й е производството на концентрати за напитки, изграждането на глобален бранд капитал и партньорството с производители и дистрибутори, които поемат тежестта от капиталовите разходи, труда и логистиката.
Променящи се тенденции
Тенденциите при пиенето на кафе и чай се променят, особено сред по-младите поколения. В комбинация с по-високите цени на кафето и общите натиски от стойността на живота, вериги като Costa са в тежка ситуация.
Световният мания по матча означава, че доставките на ярко зеленият японски чай се изчерпват, а търсенето повишава цените. Конкурентите на Costa се възползваха от тренда - Starbucks и Pret предлагат ледено матча лате, а Nero - ягодово-ванилово ледено матча лате, пише в свой материал Би Би Си.
Възходът на по-малки вериги и занаятчийски независими кафенета също "изяде" от дела на големите вериги. Младите хора все повече обръщат внимание на избора си къде да седнат и да харчат парите си - често избягват големите кафе вериги в полза на подкрепата на по-малки бизнеси, но също и заради съображения за вкуса.
Продажбата
Coca-Cola сега работи с инвестиционната банка Lazard за изследване на опциите си за кафе веригата, включително потенциална продажба. Анализатор каза пред Sky News миналия месец, че текущата продажба може да донесе около 2 милиарда паунда - приблизително половината от това, което преди само 6 години Coca-Cola даде за бизнеса.
Потенциалната продажба се вписва в по-широката тенденция на големи компании за потребителски стоки да преоценяват и опростяват портфолиата си, отдалечавайки се от разпръснати, диверсифицирани структури към по-стройни модели, фокусирани върху основни силни страни и области за растеж с по-висок марж.
Последният подобен пример беше в САЩ - с провала на мегакомпанията Kraft Heinz, която отново се разделя на две.