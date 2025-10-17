В края на седмицата цените на Биткойн и Етериум отбелязаха спад, тъй а криптопазарът загуби над 100 милиарда долара само за 3 часа, съобщава The Economic Times. Глобалният срив отразява високата волатилност на пазара, рисковете от търговия с ливъридж и променящите се настроения на инвеститорите на фона на глобалната несигурност, подчертават анализатори.

Според CoinGecko, общата пазарна капитализация на криптовалутите е спаднала от около 3,9 трилиона долара до около 3,8 трилиона долара. Рязкият спад засегна Биткойн, Етериум и алткойни на всички търговски платформи.

Източник: iStock

Ако низходящата тенденция продължи, общата пазарна капитализация може да се понижи до $3,58 трилиона, особено ако изтичанията от по-волатилните алткойни се засилят, коментират финансисти.

Биткойн остава относително стабилен около $111,000, задържайки се над психологически важната зона от $110,000 - ниво, което многократно е привличало купувачи при предишни спадове.

Индексът на относителната сила (RSI) сочи продължаващ низходящ импулс, което означава, че продавачите все още доминират. Ако натискът се запази, Биткойн може да падне под $110 000.

Сривът на криптовалутите отразява нарастващата предпазливост на инвеститорите. Глобалното геополитическо напрежение и нестабилността на традиционните пазари определено допринасят за внезапни промени в цените. В началото на октомври цената на Биткойн се повиши, тъй като инвеститорите търсеха сигурни активи на фона на опасения от спиране на работата на правителството на САЩ. Пазарът обаче се превърна в негативен след последните глобални политически и икономически развития.

И все пак, инвестиционните банки остават оптимисти. JPMorgan прогнозира, че цената на Биткойн може да достигне 165 000 долара до края на годината, а според Citi възможната цена за същия период е 133 000 долара и последващо покачване до 181 000 долара до края на 2026-а година.