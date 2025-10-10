Най-голямата британска платформа за дребни инвеститори - Hargreaves Lansdown (HL) предупреди, че криптовалутите не бива да присъстват в инвестиционните портфейли, съобщава CNBC.

На 8 октомври влезе в сила нова британска регулация, която позволява на дребните инвеститори да търгуват с крипто ETN - дългови инструменти, свързани с цифрови активи чрез регулирани борси. Правителството обяви мярката като подкрепа за "растежа и конкурентоспособността" на британската криптоиндустрия.

"Биткойн не е актив клас и не смятаме, че криптовалутите имат характеристики, които да налагат включването им в портфейли за растеж или доход", заявиха от HL в официално становище. От платформата подчертават, че, за разлика от други алтернативни активи, криптовалутите нямат присъща стойност и анализът на очакваната доходност е невъзможен.

Компанията предупреждава инвеститорите за рисковете: "Въпреки че дългосрочните възвръщаемости на биткойн са били положителни, той е преживял няколко периода на екстремни загуби и е силно волатилна инвестиция - много по-рискова от акции или облигации."

През 2022 г. "криптозимата" донесе загуби от 2 трилиона долара за инвеститорите. В момента Биткойн се търгува около 121 500 долара, но волатилността остава основна характеристика на пазара.

Разделени мнения

Институционалните инвеститори имат противоречиви позиции. Morgan Stanley скоро ще предложи криптотърговия на дребно чрез E-Trade, докато JPMorgan планира да навлезе в сектора на стабилните монети, въпреки критиките на главния изпълнителен директор Джейми Даймън към криптовалутите.

Крис Мелър от Invesco смята, че биткойн може да служи като хедж срещу волатилност: "Биткойн понякога се счита за "дигитално злато". По наше мнение има място и за двете в портфейлите."

Найджъл Грийн от DeVere Group твърди, че наскорошното покачване над 125 000 долара сигнализира влизането на Биткойн в мейнстрийм финансите.

Въпреки официалното предупреждение, HL също обяви, че от началото на 2026 г. ще предложи възможност за спекулации с крипто ETN на "подходящи клиенти".