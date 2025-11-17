Биткойн изтри целия си ръст от началото на годината, който доближаваше 30%, падайки под 93 714 долара и връщайки цената под нивото на затваряне от края на миналата година, съобщават световните агенции.
Водещата криптовалута се търгуваше около 95 000 долара в понеделник сутринта азиатско време, след като падна до 93 029 долара - най-ниското ниво от 12 април тази година.
Цената на Биткойн се срина под $100 000 - пазарното доверие продължава да спада
Макроикономическата несигурност и реализирането на печалби предизвикаха масови разпродажби на пазара
При текущата цена Биткойн е с 10,6% по-нисък за последната седмица и 24,6% под историческия си връх от 126 000 долара, достигнат преди месец. Това става малко повече от месец след рекордните стойности, тъй като еуфорията около про-крипто позицията на администрацията на Тръмп избледнява, а охлаждането при технологичните акции води до спад в общия апетит към риск.
Низходящият тренд се задълбочава на фона на намаляващите очаквания за ново намаление на лихвените проценти от Федералния резерв. Според инструмента CME FedWatch шансовете за намаление с 25 базисни точки през декември са паднали до 43,9%, а отделен прогнозен пазар на Polymarket показва вероятност от само 46% - рязко надолу спрямо над 80% в началото на ноември.
Такава промяна в очакванията предизвиква настроения за избягване на риск във всички пазари, включително крипто.
През последните 24 часа около 243 милиона долара позиции бяха ликвидирани на пазара на Биткойн фючърси, като дългите позиции съставляват мнозинството - 136,6 милиона долара.
Отслабващото търсене от институционални инвеститори също тежи върху цената. 12-те Биткойн борсово търгувани фондове в САЩ отчетоха над 2,3 милиарда долара нетни отливи през последните две седмици. През по-голямата част от годината институциите бяха гръбнакът на легитимността на Биткойн, като ETF-ите като група прибраха над 25 милиарда долара, тласкайки активите им до около 169 милиарда долара.
Устойчивото бягство на капитал от пазара на spot ETF-и е знак за слаба увереност сред големите инвеститори.
"Пазарът като цяло е в режим избягване на риска", коментира пред Bloomberg Матю Хоугън, главен инвестиционен директор на Bitwise Asset Management. "Продажбата е съвкупност от реализиране на печалби, институционални отливи, макро несигурност и ликвидации на ливъриджнати позиции", добави Джейк Кенис от Nansen.
Спадът удари още по-тежко по-малките токени - индекс на долната половина от 100-те най-големи активи е надолу с около 60%.
Настроенията сред инвеститорите са доста негативни, като следващата ключова зона на подкрепа е между 93 770 и 94 000 долара.