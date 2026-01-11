Космическият туризъм вече не е просто научнофантастична мечта. Това е развиваща се индустрия, предлагаща всичко - от минути безтегловност на кратки суборбитални полети до многомилионни експедиции в орбита около Земята. Кореспондент на информационна агенция Kazinform разглежда по-отблизо колко струват тези пътувания, какво включват и дори как космосът се превръща в дестинация за...възпоменания след смъртта.

Космическият туризъм днес обикновено се разделя на три формата: суборбитални полети, орбитални мисии и лунни пътувания. Водещите играчи в частните космически пътувания са Virgin Galactic и Blue Origin, заедно с компании като Axiom Space, която организира търговски мисии до МКС.

Суборбиталните полети отвеждат пътниците до ръба на космоса, на няколко десетки километра над Земята, където те изпитват три до пет минути безтегловност, преди да се върнат у дома. Цялото пътуване продължава от десет минути до няколко часа, в зависимост от космическия кораб. Например, един от търговските полети на Virgin Galactic е продължил около 72 минути.

През април 2025 г. поп звездата Кейти Пери се присъедини към суборбитална мисия на Blue Origin, в която екипажът е съставен изцяло от жени и е продължила около 11 минути. Орбиталният туризъм предлага далеч по-завладяващо преживяване, позволявайки на пътниците да прекарат дни или дори седмици в космоса, с възможност за посещение на МКС.

Източник: iStock

Колко струва и какво е включено?

Цената на космическите пътувания варира значително в зависимост от вида на полета. Билет за суборбитално пътуване с Virgin Galactic струва около 600 000 долара. Blue Origin не посочва фиксирана публично достъпна цена, но повечето доклади сочат диапазон между 200 000 и 300 000 долара. Цената покрива много повече от самия полет.

Обикновено включва медицински прегледи, обучение на симулатор, застраховка, логистика и понякога настаняване преди и след мисията. Тя компенсира и част от оперативните разходи на компанията. Освен това може да има допълнителни такси, като например за предпочитани места или допълнителни услуги в кабината.

Орбиталните мисии, които могат да включват престой на Международната космическа станция, са в съвсем различна лига. Axiom Space определя цената на място на около 70 милиона долара, като предварително се изисква приблизително едногодишно обучение. Други мисии от висок клас, като тези, използващи Crew Dragon на SpaceX, се оценяват на около 55 милиона долара на място.

Лунен туризъм?

Засега лунният туризъм остава в сферата на амбициозните планове. Компании като SpaceX и Blue Origin обявиха намеренията си да изпратят първите частни пътешественици до Луната през следващите години. Цената на подобно пътуване не е разкрита, но експертите предполагат, че може да достигне стотици милиони долари на пътник. Едно лунно пътуване би изисквало месеци обучение и би включвало много по-дълъг престой в космоса: обиколка около Луната може да продължи около седмица, включително пътуването до там и обратно.

Източник: iStock

За разлика от кратките суборбитални полети, лунният туризъм би бил пълномащабна експедиция с повишени рискове. Основните препятствия днес са техническата надеждност на космическия кораб, осигуряването на безопасността на пътниците и огромните разходи.

Vomit Comet

Един от по-достъпните начини да изпитате безтегловност, без да напускате земната атмосфера, е чрез известната "Vomit Comet" на НАСА. Този специално модифициран летателен апарат, параболичен самолет, се изкачва стръмно и след това се спуска в остри дъги, създавайки кратки изблици на микрогравитация с продължителност около 20-30 секунди.

Въпреки че липсва гледката към космоса или престижът на изстрелване на ракета, преживяването дава на пътниците същото усещане за летене, което астронавтите изпитват в орбита.

Цените за търговски параболични полети, предлагани от частни оператори, започват от около 8000 долара на човек.

Туризъм след смъртта или космически погребения

Отвъд традиционните космически пътувания се появи нарастваща ниша под формата на "туризъм след смъртта", изпращащ прах в космоса. Една от компаниите, предлагащи тази услуга, е базираната в Обединеното кралство Aura Flights, която разпръсква праха на човек на повече от 30 километра над Земята.

В тънката атмосфера и тъмнината в близкото космическо пространство частиците се разпръскват и бавно се връщат обратно надолу в продължение на три до шест месеца, като в крайна сметка се връщат на планетата като дъжд или сняг. Услугата струва около 3950 паунда. След резервация се насрочва дата на изстрелване и прахът може да бъде доставен лично или взет с куриер.

Церемонията е документирана със снимки и видео, а семействата получават мемориален запис на полета, цифров сертификат и допълнителни сувенири по избор, като рамкирани снимки или допълнителни копия на видеото на USB устройства. Всяко изстрелване е посветено на един човек.