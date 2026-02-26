Националният авиопревозвач на Румъния TAROM отчита загуби от десетки милиони евро през първата половина на 2025 г., вместо очакваната печалба. Причината е силната конкуренция от нискотарифните авиокомпании, срещу която държавният превозвач трудно може да се противопостави поради ограниченията, наложени от одобрения план за преструктуриране.

За подобряване на финансовите резултати и изпълнение на текущите задължения компанията подготвя пакет от мерки, включително дигитализация на продажбите, оптимизация на търговската политика и партньорства от типа interline и code-sharing. TAROM планира и пренасрочване на несъществени плащания към доставчици, както и предоговаряне на условията с ключови стратегически партньори.

През 2024 г. компанията отчете нетна печалба от 286,89 млн. леи (около €57,9 милиона) спрямо загуба от 871,05 млн. леи (приблизително €176 милиона) година по-рано. Този наглед позитивен резултат обаче се дължи основно на държавна помощ и продажба на самолети. В дългосрочен план финансовите проблеми продължават - между 2010 и 2023 г. TAROM е на загуба всяка година, с натрупани отрицателни резултати от 2,79 млрд. леи (почти €563 милиона).

TAROM остава ключова връзка по линията София - Букурещ, която обслужва до 6 пъти седмично. За кратък период през есента на 2025-а националният превозвач срещна конкурент в лицето на нискотарифната Animawings. Тя обаче се отказа от този маршрут поради липсата на базова заетост.