През 2025 г. потреблението в България остана стабилно, но се очаква да отслабне на фона на по-високите цени след изтичането на антиинфлационните мерки, докато политическата несигурност и коалиционните преговори могат да забавят необходимите реформи за отключване на средства от ЕС. Това се посочва в анализ на експертите по кредитно застраховане от Coface.

Според тях именно политическата фрагментация е основен недостатък на България - наред с неефективността на публичните услуги и съдебната система, високите нива на корупция и организирана престъпност и значителния дял на т.нар неформална (сива) икономика.

Така България е продължава да е с рейтинг B или умерен риск заради продължаващата несигурност по отношение на икономическите и финансовите перспективи, риска от политическо напрежение и "съществено излагане на климатичен и суверенен риск".

Бизнес климатът е определен като сравнително благоприятен, но с възможни затруднения при събирането на вземания и институционални слабости.

В по-глобален мащаб очакваният растеж на САЩ е повече от два пъти по-висок от този на еврозоната - но говорим за 2,2% срещу 1% на фона на проблеми като 15-процентов ръст на фалитите зад Океана и дефицит над 5% във Франция.

От Coface посочват, че геополитическите рискове са се потвърдили с последните събития в Латинска Америка, Иран и Гренландия, а на този фон имаме високи нива на дълг и рискове от нови търговски конфликти и намаляващо международно сътрудничество.

"Социалният и политическият риск е значителен в много страни, което се изразява в дълбоко натрупано недоволство в нарастващи сегменти от населението, особено в Европа, включително и към всеобхватните и засилващи се рискове за здравето и климата", пише още в анализа.