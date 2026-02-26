Симптоми на влошаване на бизнес климата у нас отчита новото национално представително проучване Bulgarian Business Climate Index (BBCI) 2025. На специално събитие в столицата от Българската ритейл асоциация (БРА) и Сдружението за модерна търговия (СМТ) обявиха, че компаниите от търговския сектор забелязват признаци на рецесия и спад на потреблението.

Данните от проучването, проведено от агенция ЕСТАТ в периода 03.12.2025 - 30.01.2026 г. и обхващащо общо 558 предприятия, показват, че за период от една година в сектор "Търговия" у нас се забелязва ясно прекъсване на положителната тенденция от последните четири години.

"Състоянието на фирмите се влошава, а очакванията за бъдещето стават значително по-предпазливи. Възходящият цикъл, започнал след 2022 г., е прекъснат", подчертават от БРА.

Източник: money.bg

Собственикът на консултантската агенция "ЕСТАТ" Иво Желев коментира за Money.bg, че политическата нестабилност у нас влияе на инвестиционния климат и на икономиката като цяло. Експертната прогноза за следващите няколко години за жалост също не е особено оптимистична.

Източник: money.bg Иво Желев, "ЕСТАТ"

"Гледайки данните и всичко случващо се, не мога да очертая позитивна бизнес прогноза за следващите две или три години. Политическата нестабилност и усложнената геополитическа обстановка, които се отразяват негативно върху очакванията на бизнеса", заяви Иво Желев.

Индексът в търговията спада от 14,49 през 2024 г. на 11,64 през 2025 г., а националният индекс намалява до 9,30. Това е първият отчетлив спад след периода на възстановяване 2022-2024 г. Най-тревожният сигнал е структурната промяна в профила на компаниите. Делът на перспективните фирми в сектора намалява от 62% на 45%, докато делът на компаниите в риск нараства от 8% на 25%. Само за една година рисковите предприятия в търговията се утрояват. Това вече не е моментно колебание, а системна тенденция.

Сектор "Търговия" продължава да бъде двигател на заетостта и потреблението в страната. Компаниите са готови да инвестират и да поемат риск, но устойчивото развитие изисква предвидима регулаторна среда - ограничаване на прекомерната контролна тежест; реални мерки срещу нелоялната конкуренция и сивата икономика; политики, които насърчават инвестициите и технологичното обновление, а не ги обезкуражават.

Основният структурен проблем остава бизнес средата. Нелоялната конкуренция, честите законодателни промени, административната тежест и липсата на институционална предвидимост продължават да подкопават доверието.

Добрата новина е, че въпреки трудностите секторът демонстрира устойчивост. Инвестиционните нагласи остават положителни и дори се засилват. Търговските компании продължават да инвестират в модернизация, автоматизация и технологично обновление, включително дигитализация на процесите, управление на наличности в реално време и решения за повишаване на ефективността.

Технологиите се възприемат като ключов инструмент за компенсиране на недостига на кадри и за ограничаване на оперативните разходи. Това показва, че бизнесът има готовност да расте, но му е нужна помощ от средата.